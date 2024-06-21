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Напад на ексбійця Кракену, військова поліція та бронювання — ефір Ранок.LIVE

Напад на ексбійця Кракену, військова поліція та бронювання — ефір Ранок.LIVE

21 червня 2024 р. 08:00

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08:00 Напад на ексбійця Кракену, військова поліція та бронювання — ефір Ранок.LIVE

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17:50Удари по нафтобазах РФ, образа Зеленського на США та нова біда для України — ефір Вечір.LIVE

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17:12 Обвал київського мосту — Попенко засудив роботу столичної влади

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17:03 Хто платить за відключення — підприємці чи клієнти

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 Напад на ексбійця Кракену, військова поліція та бронювання — ефір Ранок.LIVE

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00:11 Камельчук розповів, чи ефективно використовуються міські бюджети під час війни

20 червня 2024
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23:04 День звільнення рабів у США та зустріч Байдена та Столтенберга — ефір Вечір.LIVE

Text

22:39 Рохов розповів, що впливає на роботу місцевих органів влади

Text

22:04 Ексміністр соцполітики заявив, що закон про економічне бронювання суперечить Конституції

Text

17:50 Удари по нафтобазах РФ, образа Зеленського на США та нова біда для України — ефір Вечір.LIVE

Text

17:12 Обвал київського мосту — Попенко засудив роботу столичної влади

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:03 Хто платить за відключення — підприємці чи клієнти

Text

13:08 Відкуп від служби — нардеп Демченко засудив ідею економічного бронювання

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11:15 Обвал мосту в Києві — нардеп Безгін розкритикував столичну владу за недбалість

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо ситуацію в українській енергетиці після російських обстрілів. Ще одна тема, яка не втрачає актуальності — нюанси бронювання від мобілізації та створення військової поліції. Також поговоримо про ймовірність переговорів України з Росією цього року.  

Подивитися ефір о 8:00 ранку можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні, 21 червня, в ефірі Новини.LIVE поговоримо наслідки російських обстрілів для української енергетики, бронювання працівників від мобілізації та створення військової поліції. Ще одна тема для дискусій — переговори України та Росією. 

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • військовий спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов;
  • нардеп, член комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко; 
  • нардеп, член комітету з питань молоді та спорту Георгій Мазурашу. 

Нагадаємо, За даними Укренерго, сьогодні впродовж доби електроенергію погодинно вимикатимуть у всіх регіонах України, а відключення світла будуть жорсткішими

Як пояснили в парламентському комітеті з питань нацбезпеки, згідно з законом, в Україні можуть мобілізувати чоловіків, яким ще не виповнилося 25 років за умови, якщо ці чоловіки — військовозобов'язані.

Раніше міністр МВС Ігор Клименко розповідав, як поліцейські супроводжують представників ТЦК, коли мають спільні завдання. 

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07:40 Українців попередили про небезпечне захворювання, яким можна заразитися через воду та їжу

07:18 Вночі окупанти атакували Україну ракетами — скільки ворожих цілей збила ППО

07:09 Коли візиту до ТЦК не уникнути — в Міноборони назвали випадки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:44 Чи дає право на відстрочку ще не народжена третя дитина — адвокат відповів

06:42 Черги на кордоні України — на якому КПП застрягли десятки авто та автобусів

06:40 Ціни на алюміній у червні — скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

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