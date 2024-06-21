Напад на ексбійця Кракену, військова поліція та бронювання — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо ситуацію в українській енергетиці після російських обстрілів. Ще одна тема, яка не втрачає актуальності — нюанси бронювання від мобілізації та створення військової поліції. Також поговоримо про ймовірність переговорів України з Росією цього року.

Подивитися ефір о 8:00 ранку можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні, 21 червня, в ефірі Новини.LIVE поговоримо наслідки російських обстрілів для української енергетики, бронювання працівників від мобілізації та створення військової поліції. Ще одна тема для дискусій — переговори України та Росією.

Гості сьогоднішнього ефіру:

військовий спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов;

нардеп, член комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко;

нардеп, член комітету з питань молоді та спорту Георгій Мазурашу.

Нагадаємо, За даними Укренерго, сьогодні впродовж доби електроенергію погодинно вимикатимуть у всіх регіонах України, а відключення світла будуть жорсткішими.

Як пояснили в парламентському комітеті з питань нацбезпеки, згідно з законом, в Україні можуть мобілізувати чоловіків, яким ще не виповнилося 25 років за умови, якщо ці чоловіки — військовозобов'язані.

Раніше міністр МВС Ігор Клименко розповідав, як поліцейські супроводжують представників ТЦК, коли мають спільні завдання.