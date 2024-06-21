Напад на ексбійця Кракену, військова поліція та бронювання — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо ситуацію в українській енергетиці після російських обстрілів. Ще одна тема, яка не втрачає актуальності — нюанси бронювання від мобілізації та створення військової поліції. Також поговоримо про ймовірність переговорів України з Росією цього року.
Подивитися ефір о 8:00 ранку можна за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні, 21 червня, в ефірі Новини.LIVE поговоримо наслідки російських обстрілів для української енергетики, бронювання працівників від мобілізації та створення військової поліції. Ще одна тема для дискусій — переговори України та Росією.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- військовий спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов;
- нардеп, член комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко;
- нардеп, член комітету з питань молоді та спорту Георгій Мазурашу.
Нагадаємо, За даними Укренерго, сьогодні впродовж доби електроенергію погодинно вимикатимуть у всіх регіонах України, а відключення світла будуть жорсткішими.
Як пояснили в парламентському комітеті з питань нацбезпеки, згідно з законом, в Україні можуть мобілізувати чоловіків, яким ще не виповнилося 25 років за умови, якщо ці чоловіки — військовозобов'язані.
Раніше міністр МВС Ігор Клименко розповідав, як поліцейські супроводжують представників ТЦК, коли мають спільні завдання.