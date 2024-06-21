Нападение на экс-бойца Кракена, военная полиция и бронирование — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим ситуацию в украинской энергетике после российских обстрелов. Еще одна тема, которая не теряет актуальности – нюансы бронирования от мобилизации и создание военной полиции. Также поговорим о возможности переговоров Украины с Россией в этом году.

Посмотреть эфир в 8:00 утра можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня, 21 июня, в эфире Новини.LIVE поговорим о последствиях российских обстрелов для украинской энергетики, бронировании работников от мобилизации и создании военной полиции. Еще одна тема для дискуссий — переговоры Украины и России.

Гости сегодняшнего эфира:

военный спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов;

нардеп, член комитета по нацбезопасности Александр Федиенко;

нардеп, член комитета по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу.

Напомним, по данным Укрэнерго, сегодня в течение суток электроэнергию почасово будут отключать во всех регионах Украины, а отключения света будут более жесткими.

Как пояснили в парламентском комитете по вопросам нацбезопасности, по закону в Украине могут мобилизовать мужчин, которым еще не исполнилось 25 лет при условии, если эти мужчины — военнообязанные.

Ранее министр МВД Игорь Клименко рассказывал, как полицейские сопровождают представителей ТЦК, когда имеют общие задачи.