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Нападение на экс-бойца Кракена, военная полиция и бронирование — эфир Ранок.LIVE

Нападение на экс-бойца Кракена, военная полиция и бронирование — эфир Ранок.LIVE

21 июня 2024 г. 8:00

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08:00 Нападение на экс-бойца Кракена, военная полиция и бронирование — эфир Ранок.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Нападение на экс-бойца Кракена, военная полиция и бронирование — эфир Ранок.LIVE

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00:11 Камельчук рассказал, эффективно ли используются городские бюджеты во время войны

20 июня 2024
Text

23:04 День освобождения рабов в США и встреча Байдена и Столтенберга — эфир Вечір.LIVE

Text

22:39 Рохов рассказал, что влияет на работу местных органов власти

Text

22:04 Экс-министр соцполитики заявил, что закон об экономическом бронировании противоречит Конституции

Text

17:50 Удары по нефтебазам РФ, обиду Зеленского на США и новой беде для Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

17:12 Обвал киевского моста — Попенко осудил работу столичных властей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:03 Кто платит за отключение — предприниматели или клиенты

Text

13:08 Откуп от службы — нардеп Демченко осудил идею экономического бронирования

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11:15 Обвал моста в Киеве — нардеп Безгин раскритиковал столичную власть за халатность

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим ситуацию в украинской энергетике после российских обстрелов. Еще одна тема, которая не теряет актуальности – нюансы бронирования от мобилизации и создание военной полиции. Также поговорим о возможности переговоров Украины с Россией в этом году.

Посмотреть эфир в 8:00 утра можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня, 21 июня, в эфире Новини.LIVE поговорим о последствиях российских обстрелов для украинской энергетики, бронировании работников от мобилизации и создании военной полиции. Еще одна тема для дискуссий — переговоры Украины и России. 

Гости сегодняшнего эфира:

  • военный спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов;
  • нардеп, член комитета по нацбезопасности Александр Федиенко; 
  • нардеп, член комитета по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу. 

Напомним, по данным Укрэнерго, сегодня в течение суток электроэнергию почасово будут отключать во всех регионах Украины, а отключения света будут более жесткими.

Как пояснили в парламентском комитете по вопросам нацбезопасности, по закону в Украине могут мобилизовать мужчин, которым еще не исполнилось 25 лет при условии, если эти мужчины — военнообязанные.

Ранее министр МВД Игорь Клименко рассказывал, как полицейские сопровождают представителей ТЦК, когда имеют общие задачи.

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09:10 Украинские банки обнародовали свежие курсы валют — какие изменения

09:04 Энергосистема Украины зимой — эксперт сделал неутешительный прогноз

09:00 Клименко объяснил, когда будет демобилизация

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:55 В Минреинтеграции назвали сроки выплаты помощи до 3 тыс. грн

08:51 Более 20% айтишников из Украины находятся за границей — что происходит на IT-рынке труда

08:44 Путин пригрозил Южной Корее относительно возможных поставок оружия для Украины

08:42 В Харьковской области бойцы 36-й ОБрМП ударили дронами по опорному пункту россиян

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08:00 Нападение на экс-бойца Кракена, военная полиция и бронирование — эфир Ранок.LIVE

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00:11 Камельчук рассказал, эффективно ли используются городские бюджеты во время войны

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23:04 День освобождения рабов в США и встреча Байдена и Столтенберга — эфир Вечір.LIVE

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22:39 Рохов рассказал, что влияет на работу местных органов власти

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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