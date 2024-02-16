Ситуація в Авдіївці, ВР проти Telegram, підозра Таїсії Повалій — новини за 15 лютого

Нічна масована ракетна атака, ситуація в Авдіївці на Донеччині, Верховна Рада проти Telegram в Україні. Останні новини України 15 лютого розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".

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Яка ситуація в Авдіївці

У випуску новин, зокрема, дізнаєтесь:

Наслідки масованої атаки РФ.

На Бєлгород впали уламки ракет, що не долетіли до України.

Ситуація з обороною Авдіївки Донецької області.

У Брюсселі стартував саміт міністрів оборони НАТО.

Угорщина блокує новий пакет санкції ЄС проти РФ.

Трамп кардинально змінив риторику щодо України.

Ліквідація корупційної схеми в Міноборони.

Верховна Рада обговорює регулювання месенджера Telegram в Україні.

Таїсії Повалій повідомили про підозру.

Нагадаємо, зранку 15 лютого окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки загарбників постраждала одна людина.

Також армія Росії атакувала Львів. Зафіксовані влучання по місту. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей.

Під ударом ворога опинилася й Полтавська область. Загарбники обстріляли складське приміщення у Миргородському районі, а у Дніпропетровській області — об'єкти цивільної інфраструктури.