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Ситуація в Авдіївці, ВР проти Telegram, підозра Таїсії Повалій — новини за 15 лютого

Ситуація в Авдіївці, ВР проти Telegram, підозра Таїсії Повалій — новини за 15 лютого

16 лютого 2024 р. 09:00

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09:00 Ситуація в Авдіївці, ВР проти Telegram, підозра Таїсії Повалій — новини за 15 лютого

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07:59 Закордонні візити Зеленського та що відбувається в Авдіївці — ефір Новини.LIVE

15 лютого 2024
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22:37Що приховує скандальний законопроєкт про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

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19:30 Чому Україна більше не наступає та чим займається ГУР — Новини.LIVE

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19:00 Чому Польща не може вгамувати фермерів та кому потрібний конфлікт на кордоні — ефір Новини.LIVE

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18:00 Рожеві окуляри — активіст жорстко розкритикував мобілізацію "в смартфоні"

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17:20 У СБУ попередили українців про нові маніпуляції РФ у 2024-му

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16:45 Блокада польського кордону — чи здатні перемовини вирішити ситуацію

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16:08 Експерт пояснив, у чому проблема Telegram та чи дійсно його заблокують

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14:45 Окупанти підтягують резерви поблизу Бахмута — військовий про ситуацію на напрямку

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09:00 Ситуація в Авдіївці, ВР проти Telegram, підозра Таїсії Повалій — новини за 15 лютого

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07:59 Закордонні візити Зеленського та що відбувається в Авдіївці — ефір Новини.LIVE

15 лютого 2024
Text

22:37 Що приховує скандальний законопроєкт про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

Text

19:30 Чому Україна більше не наступає та чим займається ГУР — Новини.LIVE

Text

19:00 Чому Польща не може вгамувати фермерів та кому потрібний конфлікт на кордоні — ефір Новини.LIVE

Text

18:00 Рожеві окуляри — активіст жорстко розкритикував мобілізацію "в смартфоні"

Text

17:20 У СБУ попередили українців про нові маніпуляції РФ у 2024-му

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:45 Блокада польського кордону — чи здатні перемовини вирішити ситуацію

Text

16:08 Експерт пояснив, у чому проблема Telegram та чи дійсно його заблокують

Text

14:45 Окупанти підтягують резерви поблизу Бахмута — військовий про ситуацію на напрямку

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Нічна масована ракетна атака, ситуація в Авдіївці на Донеччині, Верховна Рада проти Telegram в Україні. Останні новини України 15 лютого розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини". 

Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Яка ситуація в Авдіївці

У випуску новин, зокрема, дізнаєтесь:

  • Наслідки масованої атаки РФ. 
  • На Бєлгород впали уламки ракет, що не долетіли до України.
  • Ситуація з обороною Авдіївки Донецької області.
  • У Брюсселі стартував саміт міністрів оборони НАТО. 
  • Угорщина блокує новий пакет санкції ЄС проти РФ. 
  • Трамп кардинально змінив риторику щодо України. 
  • Ліквідація корупційної схеми в Міноборони. 
  • Верховна Рада обговорює регулювання месенджера Telegram в Україні.
  • Таїсії Повалій повідомили про підозру.

Нагадаємо, зранку 15 лютого окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки загарбників постраждала одна людина.

Також армія Росії атакувала Львів. Зафіксовані влучання по місту. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей.

Під ударом ворога опинилася й Полтавська область. Загарбники обстріляли складське приміщення у Миргородському районі, а у Дніпропетровській області — об'єкти цивільної інфраструктури.

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09:13 На Полтавщині вночі лунали вибухи — зафіксовано влучання

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09:11 Росіяни поширили фейк про замах України на Макрона — як готувався ворог

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:05 Долар впав після різкого зростання — курс на сьогодні

08:56 Перший у 2024 році саміт G7 пройде на річницю російського вторгнення

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18:00 Рожеві окуляри — активіст жорстко розкритикував мобілізацію "в смартфоні"

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17:20 У СБУ попередили українців про нові маніпуляції РФ у 2024-му

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