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Ситуация в Авдеевке, ВР против Telegram, подозрение Таисии Повалий — новости за 15 февраля

Ситуация в Авдеевке, ВР против Telegram, подозрение Таисии Повалий — новости за 15 февраля

16 февраля 2024 г. 9:00

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09:00 Ситуация в Авдеевке, ВР против Telegram, подозрение Таисии Повалий — новости за 15 февраля

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07:59 Заграничные визиты Зеленского и происходящее в Авдеевке — эфир Новини.LIVE

15 февраля 2024
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22:37Что скрывает скандальный законопроект о мобилизации — эфир Новини.LIVE

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19:30 Почему Украина больше не наступает и чем занимается ГУР — Новини.LIVE

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19:00 Почему Польша не может унять фермеров и кому нужен конфликт на границе — эфир Новини.LIVE

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18:00 Розовые очки — активист жестко раскритиковал мобилизацию "в смартфоне"

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17:20 В СБУ предупредили украинцев о новых манипуляциях РФ в 2024-м

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16:45 Блокада польской границы — способны ли переговоры разрешить ситуацию

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16:08 Эксперт объяснил, в чем проблема Telegram и действительно ли его заблокируют

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14:45 Оккупанты подтягивают резервы вблизи Бахмута — военный о ситуации на направлении

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09:00 Ситуация в Авдеевке, ВР против Telegram, подозрение Таисии Повалий — новости за 15 февраля

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07:59 Заграничные визиты Зеленского и происходящее в Авдеевке — эфир Новини.LIVE

15 февраля 2024
Text

22:37 Что скрывает скандальный законопроект о мобилизации — эфир Новини.LIVE

Text

19:30 Почему Украина больше не наступает и чем занимается ГУР — Новини.LIVE

Text

19:00 Почему Польша не может унять фермеров и кому нужен конфликт на границе — эфир Новини.LIVE

Text

18:00 Розовые очки — активист жестко раскритиковал мобилизацию "в смартфоне"

Text

17:20 В СБУ предупредили украинцев о новых манипуляциях РФ в 2024-м

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:45 Блокада польской границы — способны ли переговоры разрешить ситуацию

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16:08 Эксперт объяснил, в чем проблема Telegram и действительно ли его заблокируют

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14:45 Оккупанты подтягивают резервы вблизи Бахмута — военный о ситуации на направлении

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Ночная массированная ракетная атака, ситуация в Авдеевке Донецкой области, Верховная Рада против Telegram в Украине. Последние новости Украины 15 февраля рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

Новости можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Какая ситуация в Авдеевке

В выпуске новостей, в частности, узнаете:

  • Последствия массированной атаки РФ.
  • На Белгород упали обломки не долетевших до Украины ракет.
  • Ситуация с обороной Авдеевки в Донецкой области.
  • В Брюсселе стартовал саммит министров обороны НАТО.
  • Венгрия блокирует новый пакет санкции ЕС против РФ.
  • Трамп кардинально изменил риторику по отношению к Украине.
  • Ликвидация коррупционной схемы в Минобороны.
  • Верховная Рада обсуждает регулирование мессенджера Telegram в Украине.
  • Таисии Повалий сообщили о подозрении.

Напомним, утром 15 февраля кафиры обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадал один человек.

Также армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. В результате обстрела пострадали три человека.

Под ударом врага оказалась и Полтавская область. Захватчики обстреляли складское помещение в Миргородском районе, а в Днепропетровской области — объекты гражданской инфраструктуры.

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09:11 Россияне распространили фейк о покушении Украины на Макрона — как готовился враг

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:05 Доллар упал после резкого роста — курс на сегодня

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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