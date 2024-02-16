Ситуация в Авдеевке, ВР против Telegram, подозрение Таисии Повалий — новости за 15 февраля

Ночная массированная ракетная атака, ситуация в Авдеевке Донецкой области, Верховная Рада против Telegram в Украине. Последние новости Украины 15 февраля рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

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Какая ситуация в Авдеевке

В выпуске новостей, в частности, узнаете:

Последствия массированной атаки РФ.

На Белгород упали обломки не долетевших до Украины ракет.

Ситуация с обороной Авдеевки в Донецкой области.

В Брюсселе стартовал саммит министров обороны НАТО.

Венгрия блокирует новый пакет санкции ЕС против РФ.

Трамп кардинально изменил риторику по отношению к Украине.

Ликвидация коррупционной схемы в Минобороны.

Верховная Рада обсуждает регулирование мессенджера Telegram в Украине.

Таисии Повалий сообщили о подозрении.

Напомним, утром 15 февраля кафиры обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадал один человек.

Также армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. В результате обстрела пострадали три человека.

Под ударом врага оказалась и Полтавская область. Захватчики обстреляли складское помещение в Миргородском районе, а в Днепропетровской области — объекты гражданской инфраструктуры.