Ситуация в Авдеевке, ВР против Telegram, подозрение Таисии Повалий — новости за 15 февраля

Ночная массированная ракетная атака, ситуация в Авдеевке Донецкой области, Верховная Рада против Telegram в Украине. Последние новости Украины 15 февраля рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".
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Какая ситуация в Авдеевке
В выпуске новостей, в частности, узнаете:
- Последствия массированной атаки РФ.
- На Белгород упали обломки не долетевших до Украины ракет.
- Ситуация с обороной Авдеевки в Донецкой области.
- В Брюсселе стартовал саммит министров обороны НАТО.
- Венгрия блокирует новый пакет санкции ЕС против РФ.
- Трамп кардинально изменил риторику по отношению к Украине.
- Ликвидация коррупционной схемы в Минобороны.
- Верховная Рада обсуждает регулирование мессенджера Telegram в Украине.
- Таисии Повалий сообщили о подозрении.
Напомним, утром 15 февраля кафиры обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадал один человек.
Также армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. В результате обстрела пострадали три человека.
Под ударом врага оказалась и Полтавская область. Захватчики обстреляли складское помещение в Миргородском районе, а в Днепропетровской области — объекты гражданской инфраструктуры.