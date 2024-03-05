Ситуація у Верховні Раді й прослуховування Бігуса — прямий ефір Новини.LIVE

Ситуація у Верховній Раді та прослуховування журналістів видання Bihus.Info. Ці та інші теми обговорюють голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Про що ефір

В ефірі, зокрема, підіймаються такі теми:

Ситуація у Верховній Раді: чому забороняють доступ представників ЗМІ до відомства?

Яка роль медіа в сучасному світі?

Справа з прослуховуванням журналістів Bihus.Info.

Інцидент журналіста Ткача на кордоні з Польщею.

Нагадаємо, у Верховній Раді України скасували засідання на 6-8 березня. Під час них парламент мав розглянути новий законопроєкт про мобілізацію.

До слова, розгляд законопроєкту про мобілізацію у Верховній Раді може затягнутися на тижні. Деякі народні депутати внесли до нього по 100-300 правок.