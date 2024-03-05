Ситуация в Верховной Раде и прослушивание Бигуса — прямой эфир Новини.LIVE

Ситуация в Верховной Раде и прослушивание журналистов издания Bihus.Info. Эти и другие темы обсуждают председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

О чем эфир

В эфире, в частности, поднимаются следующие темы:

Ситуация в Верховной Раде: почему запрещают доступ представителей СМИ в ведомство?

Какова роль медиа в современном мире?

Дело с прослушиванием журналистов Bihus.Info.

Инцидент журналиста Ткача на границе с Польшей.

Напомним, в Верховной Раде отменили заседание на 6-8 марта. В ходе них парламент должен был рассмотреть новый законопроект о мобилизации.

К слову, рассмотрение законопроекта о мобилизации в Верховной Раде может затянуться на неделе. Некоторые народные депутаты внесли в него по 100-300 поправок.