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Ситуація у Раді — політолог назвав причини відтермінування засідань депутатів

Ситуація у Раді — політолог назвав причини відтермінування засідань депутатів

06 березня 2024 р. 12:57

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12:57 Ситуація у Раді — політолог назвав причини відтермінування засідань депутатів

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12:57 Ситуація у Раді — політолог назвав причини відтермінування засідань депутатів

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12:31 Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" — у ДПСУ розповіли про зміни у перетині кордону

Text

11:58 Ситуація на Авдіївському напрямку — яку тактику використовують ЗСУ

Text

11:21 Поляки блокують шість КПП на кордоні — скільки вантажівок перебувають у чергах

Text

10:51 Стало відомо, де фіксують найбільше смертельних випадків незаконного перетину кордону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Масштабна пожежа у Києві та пенсіонери на обліку в ТЦК — ефір Новини.LIVE

5 березня 2024
Text

20:06 Загроза екологічного лиха в Україні та можливий вибух у Бортничах — ефір

Text

19:41 Знищення корабля "Сергій Котов". Які наступні цілі ГУР — ефір Новини.LIVE

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19:00 Ситуація у Верховні Раді й прослуховування Бігуса — прямий ефір Новини.LIVE

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Політолог Ігор Рейтерович вважає, що народні депутати відтермінували засідання у Верховній Раді через те, що не дійшли згоди щодо законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, на його думку, не вдалося набрати достатню кількість голосів, а також немає розуміння, що робити з окремими правками. 

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що відбувається у Верховній Раді

"Я думаю, що ми бачимо певний прояв парламентської кризи. Все вперлося в те, що на сьогоднішній день немає необхідної кількості голосів за законопроєкт про мобілізацію і не знають, як вирішувати питання з окремими правками", — сказав Рейтерович, коментуючи існуючі проблеми у Верховній Раді. 

Він додав, що лише народні обранці від фракції "Слуга народу" подали понад 2500 правок, що значно ускладнює роботу над законопроєктом. 

Крім того, політолог зазначив, що так званою фінальною точкою стало обмеження політиків у перетині кордону. 

"Вони мають право їздити, бо представляють не власні інтереси, а інтереси суспільні й в них повинна бути можливість комунікувати з нашими партнерами", — сказав Рейтерович. 

Нагадаємо, за словами депутата ВР і партії "Слуга народу" Юлії Гришиної, Комітет з нацбезпеки та оборони розпочав розгляд численних правок до законопроєкту про мобілізацію ще з минулого вівторка, 27 лютого. Депутати подали понад 4 тисячі правок, що стало рекордом.

До слова, воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 13 травня 2024 року, таким чином призов військовозобов'язаних чоловіків на військову службу триває. Кого з березня 2024 року мобілізуватимуть до лав ЗСУ першочергово — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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13:04 У Міноборони розповіли, скільки країн вже приєдналися до української IT-коаліції

12:56 Намагався втекти до Придністров'я — СБУ затримала агента РФ

12:55 Хто з одеситів сьогодні залишиться без води — адреси

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:48 З Царенком та Брагару — Мельгоса назвав заявку молодіжної збірної України

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12:57 Ситуація у Раді — політолог назвав причини відтермінування засідань депутатів

Text

12:31 Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" — у ДПСУ розповіли про зміни у перетині кордону

Text

11:58 Ситуація на Авдіївському напрямку — яку тактику використовують ЗСУ

Text

11:21 Поляки блокують шість КПП на кордоні — скільки вантажівок перебувають у чергах

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10:51 Стало відомо, де фіксують найбільше смертельних випадків незаконного перетину кордону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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19:00 Ситуація у Верховні Раді й прослуховування Бігуса — прямий ефір Новини.LIVE

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18:26 Експерт пояснив, для чого потрібно атакувати нафтобази в Росії