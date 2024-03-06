Ситуація у Раді — політолог назвав причини відтермінування засідань депутатів

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що народні депутати відтермінували засідання у Верховній Раді через те, що не дійшли згоди щодо законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, на його думку, не вдалося набрати достатню кількість голосів, а також немає розуміння, що робити з окремими правками.

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що відбувається у Верховній Раді

"Я думаю, що ми бачимо певний прояв парламентської кризи. Все вперлося в те, що на сьогоднішній день немає необхідної кількості голосів за законопроєкт про мобілізацію і не знають, як вирішувати питання з окремими правками", — сказав Рейтерович, коментуючи існуючі проблеми у Верховній Раді.

Він додав, що лише народні обранці від фракції "Слуга народу" подали понад 2500 правок, що значно ускладнює роботу над законопроєктом.

Крім того, політолог зазначив, що так званою фінальною точкою стало обмеження політиків у перетині кордону.

"Вони мають право їздити, бо представляють не власні інтереси, а інтереси суспільні й в них повинна бути можливість комунікувати з нашими партнерами", — сказав Рейтерович.

Нагадаємо, за словами депутата ВР і партії "Слуга народу" Юлії Гришиної, Комітет з нацбезпеки та оборони розпочав розгляд численних правок до законопроєкту про мобілізацію ще з минулого вівторка, 27 лютого. Депутати подали понад 4 тисячі правок, що стало рекордом.

До слова, воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 13 травня 2024 року, таким чином призов військовозобов'язаних чоловіків на військову службу триває. Кого з березня 2024 року мобілізуватимуть до лав ЗСУ першочергово — читайте у матеріалі Новини.LIVE.