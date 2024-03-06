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Ситуация в Раде — политолог назвал причины отсрочки заседаний депутатов

Ситуация в Раде — политолог назвал причины отсрочки заседаний депутатов

6 марта 2024 г. 12:57

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12:57 Ситуация в Раде — политолог назвал причины отсрочки заседаний депутатов

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12:57 Ситуация в Раде — политолог назвал причины отсрочки заседаний депутатов

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12:31 Рестр военнообязанных "Оберіг" — в ГПСУ рассказали об изменениях в пересечении границы

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11:58 Ситуация на Авдеевском направлении — какую тактику используют ВСУ

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11:21 Поляки блокируют шесть КПП на границе — сколько грузовиков находятся в очередях

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10:51 Стало известно, где фиксируют больше всего смертельных случаев незаконного пересечения границы

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08:00 Масштабный пожар в Киеве и пенсионеры на учете в ТЦК — эфир Новини.LIVE

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20:06 Угроза экологического бедствия в Украине и возможный взрыв в Бортничах — ефир

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19:41 Уничтожение корабля "Сергей Котов". Какие следующие цели ГУР — эфир Новини.LIVE

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19:00 Ситуация в Верховной Раде и прослушивание Бигуса — прямой эфир Новини.LIVE

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Политолог Игорь Рейтерович считает, что народные депутаты отсрочили заседание в Верховной Раде из-за того, что не пришли к согласию по законопроекту о мобилизации. В частности, по его мнению, не удалось набрать достаточное количество голосов, а также нет понимания, что делать с отдельными правками.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Что происходит в Верховной Раде

"Я думаю, что мы видим определенное проявление парламентского кризиса. Все уперлось в то, что на сегодняшний день нет необходимого количества голосов за законопроект о мобилизации и не знают, как решать вопросы с отдельными правками", — сказал Рейтерович, комментируя существующие проблемы в Верховной Раде.

Он добавил, что только народные избранники от фракции "Слуга народа" подали более 2500 поправок, что значительно усложняет работу над законопроектом.

Кроме того, политолог отметил, что так называемой финальной точкой стало ограничение политиков в пересечении границы.

"Они имеют право ездить, потому что представляют не собственные интересы, а интересы общественные и у них должна быть возможность общаться с нашими партнерами", — сказал Рейтерович.

Напомним, по словам депутата ВР и партии "Слуга народа" Юлии Гришиной, Комитет по нацбезопасности и обороне приступил к рассмотрению многочисленных правок к законопроекту о мобилизации еще с минувшего вторника, 27 февраля. Депутаты подали более 4 тысяч правок, что стало рекордом.

К слову, военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 13 мая 2024 года, таким образом призыв военнообязанных мужчин на военную службу продолжается. Кого с марта 2024 года будут мобилизовать в ряды ВСУ в первую очередь — читайте в материале Новини.LIVE.

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13:22 Называл бойцов Азова "нацистами" — СБУ сообщила о подозрении священнику УПЦ (МП)

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:16 Полиция начала уголовное производство из-за пожара в экопарке на Осокорках

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