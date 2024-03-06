Ситуация в Раде — политолог назвал причины отсрочки заседаний депутатов

Политолог Игорь Рейтерович считает, что народные депутаты отсрочили заседание в Верховной Раде из-за того, что не пришли к согласию по законопроекту о мобилизации. В частности, по его мнению, не удалось набрать достаточное количество голосов, а также нет понимания, что делать с отдельными правками.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Что происходит в Верховной Раде

"Я думаю, что мы видим определенное проявление парламентского кризиса. Все уперлось в то, что на сегодняшний день нет необходимого количества голосов за законопроект о мобилизации и не знают, как решать вопросы с отдельными правками", — сказал Рейтерович, комментируя существующие проблемы в Верховной Раде.

Он добавил, что только народные избранники от фракции "Слуга народа" подали более 2500 поправок, что значительно усложняет работу над законопроектом.

Кроме того, политолог отметил, что так называемой финальной точкой стало ограничение политиков в пересечении границы.

"Они имеют право ездить, потому что представляют не собственные интересы, а интересы общественные и у них должна быть возможность общаться с нашими партнерами", — сказал Рейтерович.

Напомним, по словам депутата ВР и партии "Слуга народа" Юлии Гришиной, Комитет по нацбезопасности и обороне приступил к рассмотрению многочисленных правок к законопроекту о мобилизации еще с минувшего вторника, 27 февраля. Депутаты подали более 4 тысяч правок, что стало рекордом.

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