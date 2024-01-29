Ситуація на кордоні — Демченко розповів про наявність черг та блокування руху вантажівок

Станом на ранок, 29 січня, ситуація на пунктах пропуску України залишається контрольованою, рух транспорту, зокрема вантажівок, ніде не блокується. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко ведучим Віталію Прудиусу та Діні Бернацькій у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

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Яка ситуація на КПП України

Так, за словами Андрія Демченка, рух транспорту на жодному кордоні з сусідніми країнами не блокується.

"По 1300 вантажних засобів — це станом на вчора така кількість вантажівок перебувала в Польщі, які планували проїхати кордон в бік нашої держави. станом на ранок сьогодні, це 800 вантажівок. Тобто, черга зменшилася. Тиждень тому черги не було", — сказав Демченко.

Він зазначив, що динаміка руху досить висока на кордоні з Польщею. На решті КПП — черг не фіксують.

Що стосується загального пасажиропотоку, то наразі він не високий — тримається на рівні 70-75 тисяч осіб за добу в обох напрямках. Збільшитись потік може напередодні свят чи ближче до літа.

Нагадаємо, що днями на українсько-румунському кордоні через контрольно-пропускний пункт "Порубне" розблокували рух вантажівок. Для фур продовжує діяти електронна черга.