Ситуация на границе — Демченко рассказал о наличии очередей и блокировке движения грузовиков

По состоянию на утро, 29 января, ситуация на пунктах пропуска Украины остается контролируемой, движение транспорта, в том числе грузовиков, нигде не блокируется. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко ведущим Виталию Прудиусу и Дине Бернацкой в утреннем эфире Ранок.LIVE.

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Какая ситуация на КПП Украины

Так, по словам Андрея Демченко, движение транспорта ни на одной границе с соседними странами не блокируется.

"По 1300 грузовых средств — это по состоянию на вчера такое количество грузовиков находилось в Польше, которые планировали проехать границу в сторону нашего государства. По состоянию на утро сегодня, это 800 грузовиков. То есть очередь уменьшилась. Неделю назад очереди не было", — сказал Демченко.

Он отметил, что динамика движения достаточно высока на границе с Польшей. На остальных КПП очередей не фиксируют.

Что касается общего пассажиропотока, то сейчас он не высокий — держится на уровне 70-75 тысяч человек в сутки в обоих направлениях. Увеличиться поток может накануне праздников или ближе к лету.

Напомним, что на днях на украино-румынской границе через контрольно-пропускной пункт "Порубное" разблокировали движение грузовиков. Для фур продолжает действовать электронная очередь.