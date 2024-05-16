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Ситуація на Харківщині й Сумщині, відключення світла та замах на Фіцо — ефір Новини.LIVE

Ситуація на Харківщині й Сумщині, відключення світла та замах на Фіцо — ефір Новини.LIVE

16 травня 2024 р. 08:00

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08:00 Ситуація на Харківщині й Сумщині, відключення світла та замах на Фіцо — ефір Новини.LIVE

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08:00 Ситуація на Харківщині й Сумщині, відключення світла та замах на Фіцо — ефір Новини.LIVE

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01:12 Це не той, хто не хоче йти до армії — військовий розповів, хто насправді є ухилянтом

15 травня 2024
Text

21:30 Екстренні відключення світла та зростання цін на комунальні послуги — Пендзин в ефірі Вечір.LIVE

Text

18:03 Колосальна сума — нардеп підрахував збитки критичній інфраструктурі України через російські атаки

Text

17:50 Нові посади у Кремлі, удар по Бельбеку та наслідки подій в Грузії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:04 Кулеба пояснив, яка зброя потрібна для захисту Харкова

Text

14:54 Зоозахисниця Скакун розповіла, як відбувається евакуація тварин на Харківщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:04 Як повернути усіх біженців з-за кордону — нардеп відповів

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Ситуація на прикордонні Харківщини та Сумщини, відключення світла в Україні й деталі замаху на прем‘єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Ці та інші теми обговорять гості студії Ранок.LIVE.

Прямий ефір дивіться о 08:00. 

Теми та гості ефіру

Так, в ефірі порушуватимуть такі теми:

  • Ситуація на прикордонні Харківщини та Сумщини;
  • Енергетики попереджають про відключення світла;
  • Замах на прем‘єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Гостями  ефіру, зокрема, стануть:

  • Сергій Лободенко, начальник Чугуївської районної військової адміністрації;
  • Ігор Фріс, нардеп, член Комітету ВРУ з питань правової політики;
  • Сергій Коваленко, гендиректор Yasno.

Нагадаємо, станом на вечір 15 травня на Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла. У місті Вовчанськ досі тривають вуличні зачистки від російських військ.

За інформацією начальника патрульної поліції Вовчанська Олексія Харківського, на вулицях міста досі точаться бої, оскільки росіяни намагаються просунутися вглиб населеного пункту.

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08:08 Армія Росії зменшилася ще на понад 1500 окупантів — Генштаб розповів про втрати ворога

08:00 В ISW назвали наслідки заборони Заходу ударів ЗСУ по російських територіях

07:58 Українцям загрожує боргова яма за послуги ЖКГ — як уникнути

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:46 ТЦК продовжують шукати ухилянтів у Києві — скільки осіб вже доставили до військкоматів

07:43 На Запоріжжі лунали вибухи — окупанти завдали 260 ударів по області, є поранені

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16:04 Кулеба пояснив, яка зброя потрібна для захисту Харкова

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14:54 Зоозахисниця Скакун розповіла, як відбувається евакуація тварин на Харківщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Наступ на Харківщині, візит Блінкена до Києва та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

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