Ситуація на Харківщині й Сумщині, відключення світла та замах на Фіцо — ефір Новини.LIVE

Ситуація на прикордонні Харківщини та Сумщини, відключення світла в Україні й деталі замаху на прем‘єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Ці та інші теми обговорять гості студії Ранок.LIVE.
Прямий ефір дивіться о 08:00.
Теми та гості ефіру
Так, в ефірі порушуватимуть такі теми:
- Ситуація на прикордонні Харківщини та Сумщини;
- Енергетики попереджають про відключення світла;
- Замах на прем‘єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.
Гостями ефіру, зокрема, стануть:
- Сергій Лободенко, начальник Чугуївської районної військової адміністрації;
- Ігор Фріс, нардеп, член Комітету ВРУ з питань правової політики;
- Сергій Коваленко, гендиректор Yasno.
Нагадаємо, станом на вечір 15 травня на Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла. У місті Вовчанськ досі тривають вуличні зачистки від російських військ.
За інформацією начальника патрульної поліції Вовчанська Олексія Харківського, на вулицях міста досі точаться бої, оскільки росіяни намагаються просунутися вглиб населеного пункту.