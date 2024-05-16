Ситуація на Харківщині й Сумщині, відключення світла та замах на Фіцо — ефір Новини.LIVE

Ситуація на прикордонні Харківщини та Сумщини, відключення світла в Україні й деталі замаху на прем‘єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Ці та інші теми обговорять гості студії Ранок.LIVE.

Прямий ефір дивіться о 08:00.

Теми та гості ефіру

Так, в ефірі порушуватимуть такі теми:

Ситуація на прикордонні Харківщини та Сумщини;

Енергетики попереджають про відключення світла;

Замах на прем‘єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Гостями ефіру, зокрема, стануть:

Сергій Лободенко, начальник Чугуївської районної військової адміністрації;

Ігор Фріс, нардеп, член Комітету ВРУ з питань правової політики;

Сергій Коваленко, гендиректор Yasno.

Нагадаємо, станом на вечір 15 травня на Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла. У місті Вовчанськ досі тривають вуличні зачистки від російських військ.

За інформацією начальника патрульної поліції Вовчанська Олексія Харківського, на вулицях міста досі точаться бої, оскільки росіяни намагаються просунутися вглиб населеного пункту.