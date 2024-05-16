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Ситуация в Харьковской и Сумской областях, отключение света и покушение на Фицо — эфир Новини.LIVE

Ситуация в Харьковской и Сумской областях, отключение света и покушение на Фицо — эфир Новини.LIVE

16 мая 2024 г. 8:00

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08:00 Ситуация в Харьковской и Сумской областях, отключение света и покушение на Фицо — эфир Новини.LIVE

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01:12 Это не тот, кто не хочет идти в армию — военный рассказал, кто на самом деле считается уклонистом

15 мая 2024
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21:30 Экстренные отключения света и рост цен на коммунальные услуги — Пендзин в эфире Вечір.LIVE

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18:03 Колоссальная сумма — нардеп подсчитал ущерб критической инфраструктуре Украины из-за российских атак

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17:50 Новые должности в Кремле, удар по Бельбеку и последствия событий в Грузии — эфир Вечір.LIVE

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16:04 Кулеба объяснил, какое оружие нужно для защиты Харькова

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14:54 Зоозащитница Скакун рассказала, как проходит эвакуация животных на Харьковщине

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14:04 Как вернуть всех беженцев из-за границы — нардеп ответил

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08:00 Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE.

14 мая 2024
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19:14Конфликтолог Шульга объяснил, почему роспропаганда активно обсуждает штурм Харькова

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08:00 Ситуация в Харьковской и Сумской областях, отключение света и покушение на Фицо — эфир Новини.LIVE

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01:12 Это не тот, кто не хочет идти в армию — военный рассказал, кто на самом деле считается уклонистом

15 мая 2024
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21:30 Экстренные отключения света и рост цен на коммунальные услуги — Пендзин в эфире Вечір.LIVE

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18:03 Колоссальная сумма — нардеп подсчитал ущерб критической инфраструктуре Украины из-за российских атак

Text

17:50 Новые должности в Кремле, удар по Бельбеку и последствия событий в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Text

16:04 Кулеба объяснил, какое оружие нужно для защиты Харькова

Text

14:54 Зоозащитница Скакун рассказала, как проходит эвакуация животных на Харьковщине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:04 Как вернуть всех беженцев из-за границы — нардеп ответил

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08:00 Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE.

14 мая 2024
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19:14 Конфликтолог Шульга объяснил, почему роспропаганда активно обсуждает штурм Харькова

Ситуация на приграничных Харьковщине и Сумщине, отключение света в Украине и детали покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Эти и другие темы обсудят гости студии Ранок.LIVE.

Прямой эфир смотрите в 08:00.

Темы и гости эфира

Так, в эфире будут подниматься следующие темы:

  • Ситуация на приграничье Харьковщины и Сумщины;
  • Энергетики предупреждают об отключении света;
  • Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Гостями эфира, в частности, станут:

  • Сергей Лободенко, начальник Чугуевской районной военной администрации;
  • Игорь Фрис, нардеп, член Комитета ВРУ по вопросам правовой политики;
  • Сергей Коваленко, гендиректор Yasno.

Напомним, по состоянию на вечер 15 мая в Харьковском направлении интенсивность боевых действий возросла. В городе Волчанск до сих пор продолжаются уличные зачистки от российских войск.

По информации начальника патрульной полиции Волчанская Алексея Харьковского, на улицах города до сих пор идут бои, поскольку россияне пытаются продвинуться вглубь населенного пункта.

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07:43 На Запорожье раздавались взрывы — оккупанты нанесли 260 ударов по области, есть раненые

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