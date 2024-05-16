Ситуация в Харьковской и Сумской областях, отключение света и покушение на Фицо — эфир Новини.LIVE

Ситуация на приграничных Харьковщине и Сумщине, отключение света в Украине и детали покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Эти и другие темы обсудят гости студии Ранок.LIVE.

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Темы и гости эфира

Так, в эфире будут подниматься следующие темы:

Ситуация на приграничье Харьковщины и Сумщины;

Энергетики предупреждают об отключении света;

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Гостями эфира, в частности, станут:

Сергей Лободенко, начальник Чугуевской районной военной администрации;

Игорь Фрис, нардеп, член Комитета ВРУ по вопросам правовой политики;

Сергей Коваленко, гендиректор Yasno.

Напомним, по состоянию на вечер 15 мая в Харьковском направлении интенсивность боевых действий возросла. В городе Волчанск до сих пор продолжаются уличные зачистки от российских войск.

По информации начальника патрульной полиции Волчанская Алексея Харьковского, на улицах города до сих пор идут бои, поскольку россияне пытаются продвинуться вглубь населенного пункта.