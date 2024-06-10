Ситуація на фронті та підготовка до Саміту миру — ефір Новини.LIVE

Гостями студії Ранок.LIVE стали нардеп від "Слуги Народу" Юрій Камельчук, нардеп від "Батьківщини" Сергій Євтушок та ексзаступник міністра з питань ТОТ і ВПО Георгій Тука. Зокрема, вони обговорять ситуацію на фронті — в Донецькій та Харківській областях.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру поговорять про підготовку до Саміту миру та вибори до Європарламенту.

Також будуть аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, український військовий літак вперше вдарив по об'єкту на території Росії. Йдеться про командний вузол в районі Бєлгорода.

Також очільник авіації командування Повітряних сил Збройних сил України Сергій Голубцов заявив, що скоро українські військові використовуватимуть керовані авіабомби власного виробництва. За його словами, через кілька тижнів розпочнуться випробування.