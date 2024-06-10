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Ситуація на фронті та підготовка до Саміту миру — ефір Новини.LIVE

Ситуація на фронті та підготовка до Саміту миру — ефір Новини.LIVE

10 червня 2024 р. 08:00

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19:11 Кучеренко пояснив основні проблеми паливно-енергетичного комплексу у воєнний час

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 Ситуація на фронті та підготовка до Саміту миру — ефір Новини.LIVE

9 червня 2024
Text

22:47 Військовий експерт Світан заявив, що Україні не потрібна мобілізація

Text

13:57 Після тяжких поранень на фронті військовий планує повернутися назад — історія Миколи Лубцова

8 червня 2024
Text

20:45 Ексміністр ЖКГ пояснив, чому українські ТЕЦ досі не захищені від російських ракет

Text

19:15 Нардеп розповів, чому українське військо потребує масштабної мобілізації

Text

14:40 Коли відбудують Каховську ГЕС — Краснолуцький назвав точну дату

7 червня 2024
Text

23:59 Військовий розповів, чому українці зараз не хочуть йти служити

Text

20:40 Експерт назвав реальний прожитковий мінімум в Україні — він в рази більший, ніж в бюджеті

Text

19:49 Миселюк пояснив, скільки Україна має часу на початок переговорів про вступ до ЄС

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19:11 Кучеренко пояснив основні проблеми паливно-енергетичного комплексу у воєнний час

Гостями студії Ранок.LIVE стали нардеп від "Слуги Народу" Юрій Камельчук, нардеп від "Батьківщини" Сергій Євтушок та ексзаступник міністра з питань ТОТ і ВПО Георгій Тука. Зокрема, вони обговорять ситуацію на фронті — в Донецькій та Харківській областях.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру поговорять про підготовку до Саміту миру та вибори до Європарламенту. 

Також будуть аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

Нагадаємо, український військовий літак вперше вдарив по об'єкту на території Росії. Йдеться про командний вузол в районі Бєлгорода.

Також очільник авіації командування Повітряних сил Збройних сил України Сергій Голубцов заявив, що скоро українські військові використовуватимуть керовані авіабомби власного виробництва. За його словами, через кілька тижнів розпочнуться випробування. 

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08:07 Пошкоджені баржа та буксир РФ — росіяни скаржаться на атаку безпілотників

08:04 ЗСУ ліквідували ще 1190 окупантів — загальні втрати ворога

07:57 Жителі Сум без світла — коли відновлять енергоживлення

07:51 В Україні ще один тариф може зрости на 30% — деталі

07:46 Армія РФ понад 500 разів вдарила по Запорізькій області впродовж доби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:43 У РФ поменшало захищених територій після дозволів США бити по них — подробиці ISW

07:39 Урсула фон дер Ляєн пояснила, які партії мають пройти до Європарламенту на виборах

07:26 Окупанти обстріляли Миколаївську область — деталі від ОВА

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08:00 Ситуація на фронті та підготовка до Саміту миру — ефір Новини.LIVE

9 червня 2024
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22:47 Військовий експерт Світан заявив, що Україні не потрібна мобілізація

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13:57 Після тяжких поранень на фронті військовий планує повернутися назад — історія Миколи Лубцова

8 червня 2024
Text

20:45 Ексміністр ЖКГ пояснив, чому українські ТЕЦ досі не захищені від російських ракет

Text

19:15 Нардеп розповів, чому українське військо потребує масштабної мобілізації

Text

14:40 Коли відбудують Каховську ГЕС — Краснолуцький назвав точну дату

7 червня 2024
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23:59 Військовий розповів, чому українці зараз не хочуть йти служити

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20:40 Експерт назвав реальний прожитковий мінімум в Україні — він в рази більший, ніж в бюджеті

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19:49 Миселюк пояснив, скільки Україна має часу на початок переговорів про вступ до ЄС

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19:11 Кучеренко пояснив основні проблеми паливно-енергетичного комплексу у воєнний час