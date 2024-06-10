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Ситуация на фронте и подготовка к Саммиту мира — эфир Новини.LIVE

Ситуация на фронте и подготовка к Саммиту мира — эфир Новини.LIVE

10 июня 2024 г. 8:00

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08:00 Ситуация на фронте и подготовка к Саммиту мира — эфир Новини.LIVE

9 июня 2024
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22:47 Военный эксперт Свитан заявил, что Украине не нужна мобилизация

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13:57 После тяжелых ранений на фронте военный планирует вернуться назад — история Николая Лубцова

8 июня 2024
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20:45 Экс-министр ЖКХ объяснил, почему украинские ТЭЦ до сих пор не защищены от российских ракет

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19:15 Нардеп рассказал, почему украинское войско нуждается в масштабной мобилизации

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14:40 Когда отстроят Каховскую ГЭС — Краснолуцкий назвал точную дату

7 июня 2024
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23:59 Военный рассказал, почему украинцы сейчас не хотят служить

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20:40 Эксперт назвал реальный прожиточный минимум в Украине — он в разы больше, чем в бюджете

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19:49 Мыселюк объяснил, сколько у Украины времени на начало переговоров о вступлении в ЕС

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19:11 Кучеренко объяснил основные проблемы топливно-энергетического комплекса в военное время

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Ситуация на фронте и подготовка к Саммиту мира — эфир Новини.LIVE

9 июня 2024
Text

22:47 Военный эксперт Свитан заявил, что Украине не нужна мобилизация

Text

13:57 После тяжелых ранений на фронте военный планирует вернуться назад — история Николая Лубцова

8 июня 2024
Text

20:45 Экс-министр ЖКХ объяснил, почему украинские ТЭЦ до сих пор не защищены от российских ракет

Text

19:15 Нардеп рассказал, почему украинское войско нуждается в масштабной мобилизации

Text

14:40 Когда отстроят Каховскую ГЭС — Краснолуцкий назвал точную дату

7 июня 2024
Text

23:59 Военный рассказал, почему украинцы сейчас не хотят служить

Text

20:40 Эксперт назвал реальный прожиточный минимум в Украине — он в разы больше, чем в бюджете

Text

19:49 Мыселюк объяснил, сколько у Украины времени на начало переговоров о вступлении в ЕС

Text

19:11 Кучеренко объяснил основные проблемы топливно-энергетического комплекса в военное время

Гостями студии Ранок.LIVE стали нардеп от "Слуги Народа" Юрий Камельчук, нардеп от "Батькивщины" Сергей Евтушок и экс-замминистра по вопросам ВОТ и ВПО Георгий Тука. В частности, они обсудят ситуацию на фронте — в Донецкой и Харьковской областях.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира поговорят о подготовке к Саммиту мира и выборах в Европарламент.

Также будут аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, украинский военный самолет впервые ударил по объекту на территории России. Речь идет о командном узле в районе Белгорода.

Также глава авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов заявил, что скоро украинские военные будут использовать управляемые авиабомбы собственного производства. По его словам, через несколько недель начнутся испытания.

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08:04 ВСУ ликвидировали еще 1190 оккупантов — общие потери врага

07:57 Жители Сум без света — когда возобновят энергопитание

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:51 В Украине еще один тариф может вырасти на 30% — детали

07:46 Армия РФ более 500 раз ударила по Запорожской области в течение суток

07:43 В РФ стало меньше защищенных территорий после разрешений США бить по ним — подробности ISW

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08:00 Ситуация на фронте и подготовка к Саммиту мира — эфир Новини.LIVE

9 июня 2024
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22:47 Военный эксперт Свитан заявил, что Украине не нужна мобилизация

Text

13:57 После тяжелых ранений на фронте военный планирует вернуться назад — история Николая Лубцова

8 июня 2024
Text

20:45 Экс-министр ЖКХ объяснил, почему украинские ТЭЦ до сих пор не защищены от российских ракет

Text

19:15 Нардеп рассказал, почему украинское войско нуждается в масштабной мобилизации

Text

14:40 Когда отстроят Каховскую ГЭС — Краснолуцкий назвал точную дату

7 июня 2024
Text

23:59 Военный рассказал, почему украинцы сейчас не хотят служить

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20:40 Эксперт назвал реальный прожиточный минимум в Украине — он в разы больше, чем в бюджете

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19:11 Кучеренко объяснил основные проблемы топливно-энергетического комплекса в военное время