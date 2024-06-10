Ситуация на фронте и подготовка к Саммиту мира — эфир Новини.LIVE

Гостями студии Ранок.LIVE стали нардеп от "Слуги Народа" Юрий Камельчук, нардеп от "Батькивщины" Сергей Евтушок и экс-замминистра по вопросам ВОТ и ВПО Георгий Тука. В частности, они обсудят ситуацию на фронте — в Донецкой и Харьковской областях.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира поговорят о подготовке к Саммиту мира и выборах в Европарламент.

Также будут аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, украинский военный самолет впервые ударил по объекту на территории России. Речь идет о командном узле в районе Белгорода.

Также глава авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов заявил, что скоро украинские военные будут использовать управляемые авиабомбы собственного производства. По его словам, через несколько недель начнутся испытания.