Ситуація на Донецькому напрямку та майбутній Саміт Миру — ефір Новини.LIVE

Ситуація на Донецькому напрямку фронту, черги до територіальних центрів комплектування (ТЦК) та майбутній Саміт Миру по Формулі президента Володимира Зеленського. Ці та інші теми обговорюватимуть гості ранкової студії Ранок.LIVE.

Прямий ефір дивіться о 08:00.

Теми, які обговорюватимуться у ефірі

Серед тем, які підійматимуться в ефірі:

Ситуація в Очеретиному і Часовому Ярі;

Чи можливі перемовини з РФ після Саміту Миру?

Черги до ТЦК: кому треба ставати на облік?

Гостями ефіру, зокрема, стануть:

Олександр Федієнко, нардеп, член Комітету з питань нацбезпеки;

Ярослав Юрчишин, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова;

Євген Дикий, військовий аналітик.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про деталі проведення саміту щодо Формули миру у Швейцарії. А в ОПУ окреслили головні завдання заходу.