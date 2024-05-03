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Ситуація на Донецькому напрямку та майбутній Саміт Миру — ефір Новини.LIVE

Ситуація на Донецькому напрямку та майбутній Саміт Миру — ефір Новини.LIVE

03 травня 2024 р. 08:00

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08:00 Ситуація на Донецькому напрямку та майбутній Саміт Миру — ефір Новини.LIVE

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20:40 Телефон розривається від скарг — адвокат розповів про випадки порушень зі сторони ТЦК

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17:50Події в Часовому Яру, смерть українців за кордоном та революція в Грузії — прямий ефір Вечір.LIVE

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08:00 Ситуація на Донецькому напрямку та майбутній Саміт Миру — ефір Новини.LIVE

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06:30 В Україні зменшується кількість працездатного населення, — ексміністр соцполітики Олександр Рева

Text

05:40 Чим війна в Україні нагадує Столітню війну — коментар ексміністра соцполітики Реви

2 травня 2024
Text

23:55 Нардеп надав поради безпеки для користувачів соцмереж

Text

22:00 Атака на Джанкой, дронова загроза для ЗАЕС та Саміт миру — ефір Новини.LIVE

Text

20:40 Телефон розривається від скарг — адвокат розповів про випадки порушень зі сторони ТЦК

Text

17:50 Події в Часовому Яру, смерть українців за кордоном та революція в Грузії — прямий ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 Адвокат дав поради для потенційно мобілізованих

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Ситуація на Донецькому напрямку фронту, черги до територіальних центрів комплектування (ТЦК) та майбутній Саміт Миру по Формулі президента Володимира Зеленського. Ці та інші теми обговорюватимуть гості ранкової студії Ранок.LIVE.

Прямий ефір дивіться о 08:00. 

Теми, які обговорюватимуться у ефірі

Серед тем, які підійматимуться в ефірі: 

  • Ситуація в Очеретиному і Часовому Ярі;
  • Чи можливі перемовини з РФ після Саміту Миру?
  • Черги до ТЦК: кому треба ставати на облік?

Гостями ефіру, зокрема, стануть: 

  • Олександр Федієнко, нардеп, член Комітету з питань нацбезпеки;
  • Ярослав Юрчишин, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова;
  • Євген Дикий, військовий аналітик. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про деталі проведення саміту щодо Формули миру у Швейцарії. А в ОПУ окреслили головні завдання заходу. 

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