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Ситуация на Донецком направлении и предстоящий Саммит Мира — эфир Новини.LIVE

Ситуация на Донецком направлении и предстоящий Саммит Мира — эфир Новини.LIVE

3 мая 2024 г. 8:00

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08:00 Ситуация на Донецком направлении и предстоящий Саммит Мира — эфир Новини.LIVE

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06:30 В Украине уменьшается количество трудоспособного населения, — экс-министр соцполитики Александр Рева

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05:40 Чем война в Украине напоминает Столетнюю войну — комментарий экс-министра соцполитики Ревы

2 мая 2024
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23:55 Нардеп предоставил советы безопасности для пользователей соцсетей

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22:00Атака на Джанкой, дроновая угроза для ЗАЭС и Саммит мира — эфир Новини.LIVE

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20:40 Телефон разрывается от жалоб — адвокат рассказал о случаях нарушения со стороны ТЦК

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17:50События в Часовом Яру, смерть украинцев за границей и революция в Грузии — прямой эфир Вечір.LIVE

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17:10 Адвокат дал советы для потенциально мобилизованных

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15:04 Эксперт Евгений Добряк рассказал о перспективах новых сделок по безопасности с США

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14:44 Берлинская назвала основные причины критической ситуации на фронте

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08:00 Ситуация на Донецком направлении и предстоящий Саммит Мира — эфир Новини.LIVE

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06:30 В Украине уменьшается количество трудоспособного населения, — экс-министр соцполитики Александр Рева

Text

05:40 Чем война в Украине напоминает Столетнюю войну — комментарий экс-министра соцполитики Ревы

2 мая 2024
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23:55 Нардеп предоставил советы безопасности для пользователей соцсетей

Text

22:00 Атака на Джанкой, дроновая угроза для ЗАЭС и Саммит мира — эфир Новини.LIVE

Text

20:40 Телефон разрывается от жалоб — адвокат рассказал о случаях нарушения со стороны ТЦК

Text

17:50 События в Часовом Яру, смерть украинцев за границей и революция в Грузии — прямой эфир Вечір.LIVE

Text

17:10 Адвокат дал советы для потенциально мобилизованных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:04 Эксперт Евгений Добряк рассказал о перспективах новых сделок по безопасности с США

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14:44 Берлинская назвала основные причины критической ситуации на фронте

Ситуация на Донецком направлении фронта, очереди в территориальные центры комплектования (ТЦК) и предстоящий Саммит Мира по Формуле президента Владимира Зеленского. Эти и другие темы будут обсуждать гости утренней студии Ранок.LIVE.

Прямой эфир смотрите в 08:00.

Темы, которые будут обсуждаться в эфире

Среди тем, которые будут подниматься в эфире:

  • Ситуация в Очеретином и Часовом Яру;
  • Возможны ли переговоры с РФ после Саммита Мира?
  • Очереди в ТЦК: кому нужно становиться на учет?

Гостями эфира, в частности, станут:

  • Александр Федиенко, нардеп, член Комитета по нацбезопасности;
  • Ярослав Юрчишин, председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова;
  • Евгений Дикий, военный аналитик.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о деталях проведения саммита по Формуле мира в Швейцарии. А в ОПУ очертили главные задачи мероприятия.

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07:54 Украинцам сократят помощь на оплату услуг ЖКХ — что нужно знать

07:40 Где купить недорогую и вкусную паску во Львове к Пасхе

07:37 В ISW рассказали о попытках России дипломатически изолировать Украину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:55 Очереди на границе Украины — на каких КПП придется потратить время из-за пробок

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06:44 Мобилизация учителей в ряды ВСУ — возможно ли сохранить рабочее место и зарплату

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05:40 Чем война в Украине напоминает Столетнюю войну — комментарий экс-министра соцполитики Ревы

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23:55 Нардеп предоставил советы безопасности для пользователей соцсетей

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:04 Эксперт Евгений Добряк рассказал о перспективах новых сделок по безопасности с США

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14:44 Берлинская назвала основные причины критической ситуации на фронте