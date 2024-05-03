Ситуация на Донецком направлении и предстоящий Саммит Мира — эфир Новини.LIVE

Ситуация на Донецком направлении фронта, очереди в территориальные центры комплектования (ТЦК) и предстоящий Саммит Мира по Формуле президента Владимира Зеленского. Эти и другие темы будут обсуждать гости утренней студии Ранок.LIVE.
Прямой эфир смотрите в 08:00.
Темы, которые будут обсуждаться в эфире
Среди тем, которые будут подниматься в эфире:
- Ситуация в Очеретином и Часовом Яру;
- Возможны ли переговоры с РФ после Саммита Мира?
- Очереди в ТЦК: кому нужно становиться на учет?
Гостями эфира, в частности, станут:
- Александр Федиенко, нардеп, член Комитета по нацбезопасности;
- Ярослав Юрчишин, председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова;
- Евгений Дикий, военный аналитик.
Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о деталях проведения саммита по Формуле мира в Швейцарии. А в ОПУ очертили главные задачи мероприятия.