Ситуация на Донецком направлении и предстоящий Саммит Мира — эфир Новини.LIVE

Ситуация на Донецком направлении фронта, очереди в территориальные центры комплектования (ТЦК) и предстоящий Саммит Мира по Формуле президента Владимира Зеленского. Эти и другие темы будут обсуждать гости утренней студии Ранок.LIVE.

Прямой эфир смотрите в 08:00.

Темы, которые будут обсуждаться в эфире

Среди тем, которые будут подниматься в эфире:

Ситуация в Очеретином и Часовом Яру;

Возможны ли переговоры с РФ после Саммита Мира?

Очереди в ТЦК: кому нужно становиться на учет?

Гостями эфира, в частности, станут:

Александр Федиенко, нардеп, член Комитета по нацбезопасности;

Ярослав Юрчишин, председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова;

Евгений Дикий, военный аналитик.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о деталях проведения саммита по Формуле мира в Швейцарии. А в ОПУ очертили главные задачи мероприятия.