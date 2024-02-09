Сирський новий головком та сотня наших полонених вдома — ефір Новини.LIVE

Сьогодні в ефірі Новини.LIVE обговоримо призначення генерал-полковника Олександра Сирського Головнокомандувачем Збройними силами України. Крім того, прокоментуємо нещодавній обмін полоненими, завдяки якому з російсткої неволі вдалося визволити більше ста українців.

Подивитися ефір можна о 19.45 за посиланням.

Про що ефір

Під час ефіру буде обговорено наступні теми:

Сирський — новий головнокомандувач ЗСУ. Які завдання стоять перед ним?

Ще сотня врятованих: Україна провела 51-й обмін полоненими з РФ.

До законопроєкту про мобілізацію є питання, але перше читання він вже пройшов.

Про це і не тільки розповість Вадим Ярошенко у підсумковому випуску Просто Новини від 9 лютого на каналі Новини.LIVE.

Раніше ми повідомляли, що міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу нараду з новим Головнокомандувачем Збройних сил України генерал-полковником Олександром Сирським. Вони обговорили питання детального плану дій на 2024 рік.

Нагадуємо, що новий Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський подякував своїм побратимам за реалізацію військових планів, які врятували Україну від окупації.