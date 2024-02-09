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Сирський новий головком та сотня наших полонених вдома — ефір Новини.LIVE

09 лютого 2024 р. 19:59

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19:59 Сирський новий головком та сотня наших полонених вдома — ефір Новини.LIVE

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17:50 Обстріли Миколаєва — як місто допомагає постраждалим від ударів РФ

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19:59 Сирський новий головком та сотня наших полонених вдома — ефір Новини.LIVE

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19:00 Призначення Сирського, мобілізація в Україні та боротьба з ворожими ДРГ — ефір Новини.LIVE

Text

18:30 Як працює Міністерство у справах ветеранів в умовах війни — Наєм назвав проблеми

Text

17:50 Обстріли Миколаєва — як місто допомагає постраждалим від ударів РФ

Text

17:10 Новий головком ЗСУ — чого очікувати від Сирського на фронті у 2024-му

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Text

16:20 У ГУР відреагували на інтерв'ю Путіна та назвали його мету

Text

15:38 Залужний та Буданов стали Героями України — як відбувалося нагородження

Text

14:40 Призначення Сирського — що думають військові про нового Головкома ЗСУ

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14:03 Блокада на кордоні з Україною — у ДПСУ назвали КПП, де страйкують поляки

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Сьогодні в ефірі Новини.LIVE обговоримо призначення генерал-полковника Олександра Сирського Головнокомандувачем Збройними силами України. Крім того, прокоментуємо нещодавній обмін полоненими, завдяки якому з російсткої неволі вдалося визволити більше ста українців.

Подивитися ефір можна о 19.45 за посиланням.

Про що ефір

Під час ефіру буде обговорено наступні теми:

  • Сирський — новий головнокомандувач ЗСУ. Які завдання стоять перед ним?
  • Ще сотня врятованих: Україна провела 51-й обмін полоненими з РФ.
  • До законопроєкту про мобілізацію є питання, але перше читання він вже пройшов.

Про це і не тільки розповість Вадим Ярошенко у підсумковому випуску Просто Новини від 9 лютого на каналі Новини.LIVE.

Раніше ми повідомляли, що міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу нараду з новим Головнокомандувачем Збройних сил України генерал-полковником Олександром Сирським. Вони обговорили питання детального плану дій на 2024 рік.

Нагадуємо, що новий Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський подякував своїм побратимам за реалізацію військових планів, які врятували Україну від окупації.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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19:00 Призначення Сирського, мобілізація в Україні та боротьба з ворожими ДРГ — ефір Новини.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:20 У ГУР відреагували на інтерв'ю Путіна та назвали його мету

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