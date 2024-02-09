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Сырский новый головком и сотня наших пленных дома - эфир Новини.LIVE

9 февраля 2024 г. 19:59

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19:59 Сырский новый головком и сотня наших пленных дома - эфир Новини.LIVE

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19:00 Назначение Сырского, мобилизация в Украине и борьба с вражескими ДРГ — эфир Новини.LIVE

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18:30 Как работает Министерство по делам ветеранов в условиях войны — Наем назвал проблемы

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17:50 Обстрелы Николаева — как город помогает пострадавшим от ударов РФ

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17:10 Новый главком ВСУ — чего ожидать от Сырского на фронте в 2024-м

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16:20 В ГУР отреагировали на интервью Путина и назвали его цель

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15:38 Залужный и Буданов стали Героями Украины — как происходило награждение

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14:40 Назначение Сырского — что думают военные о новом Главкоме ВСУ

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14:03 Блокада на границе с Украиной — в ГПСУ назвали КПП, где бастуют поляки

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13:25 Нардеп Гончаренко прокомментировал отставку Залужного

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19:59 Сырский новый головком и сотня наших пленных дома - эфир Новини.LIVE

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19:00 Назначение Сырского, мобилизация в Украине и борьба с вражескими ДРГ — эфир Новини.LIVE

Text

18:30 Как работает Министерство по делам ветеранов в условиях войны — Наем назвал проблемы

Text

17:50 Обстрелы Николаева — как город помогает пострадавшим от ударов РФ

Text

17:10 Новый главком ВСУ — чего ожидать от Сырского на фронте в 2024-м

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:20 В ГУР отреагировали на интервью Путина и назвали его цель

Text

15:38 Залужный и Буданов стали Героями Украины — как происходило награждение

Text

14:40 Назначение Сырского — что думают военные о новом Главкоме ВСУ

Text

14:03 Блокада на границе с Украиной — в ГПСУ назвали КПП, где бастуют поляки

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13:25 Нардеп Гончаренко прокомментировал отставку Залужного

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Сегодня в эфире Новини.LIVE обсудим назначение генерал-полковника Александра Сырского Главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Кроме того, прокомментируем недавний обмен пленными, благодаря которому из российской неволи удалось освободить более ста украинцев.

Посмотреть эфир можно в 19.45 по ссылке.

О чем эфир

Во время эфира будут обсуждены следующие темы:

  • Сырский — новый главнокомандующий ВСУ. Какие задачи стоят перед ним?
  • Еще сотня спасенных: Украина провела 51-й обмен пленными из РФ.
  • К законопроекту о мобилизации есть вопросы, но первое чтение он уже прошел.

Об этом и не только расскажет Вадим Ярошенко в итоговом выпуске "Просто Новини" от 9 февраля на канале Новини.LIVE.

Ранее мы сообщали, что министр обороны Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с новым Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины генерал-полковником Александром Сырским. Они обсудили вопрос о детальном плане действий на 2024 год.

Напоминаем, что новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поблагодарил своих собратьев за реализацию военных планов, спасших Украину от оккупации.

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20:45 Усик вернулся в Киев и впервые увидел дочь

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:00 Назначение Сырского, мобилизация в Украине и борьба с вражескими ДРГ — эфир Новини.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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