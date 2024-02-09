Сырский новый головком и сотня наших пленных дома - эфир Новини.LIVE

Сегодня в эфире Новини.LIVE обсудим назначение генерал-полковника Александра Сырского Главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Кроме того, прокомментируем недавний обмен пленными, благодаря которому из российской неволи удалось освободить более ста украинцев.

Посмотреть эфир можно в 19.45 по ссылке.

О чем эфир

Во время эфира будут обсуждены следующие темы:

Сырский — новый главнокомандующий ВСУ. Какие задачи стоят перед ним?

Еще сотня спасенных: Украина провела 51-й обмен пленными из РФ.

К законопроекту о мобилизации есть вопросы, но первое чтение он уже прошел.

Об этом и не только расскажет Вадим Ярошенко в итоговом выпуске "Просто Новини" от 9 февраля на канале Новини.LIVE.

Ранее мы сообщали, что министр обороны Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с новым Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины генерал-полковником Александром Сырским. Они обсудили вопрос о детальном плане действий на 2024 год.

Напоминаем, что новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поблагодарил своих собратьев за реализацию военных планов, спасших Украину от оккупации.