Швеція стане членом НАТО та відправка військ Альянсу в Україну — ефір Новини.LIVE

На ефірі ведучі разом з гостями говоритимуть про те, що Швеція офіційно стане членом Північноатлантичного альянсу в понеділок, 11 березня. Ще однією темою стане обговорення відряджання військ НАТО до України.

Подивитися ефір Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00 можна на нашому YouTube-каналі.

Про що ефір

Очікується, що сьогодні на церемонії в Брюсселі Швецію офіційно приймуть до НАТО, а опівдні її прапор піднімуть біля штаб-квартири Альянсу серед стягів інших країн-членів.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країни НАТО вже направили військових до України. Глава МЗС підтримав ініціативу французького президента Емануеля Макрона щодо відряджання контингенту Альянсу до України. Однак міністр не назвав, які саме країни вже долучилися до цієї ініціативи.

Хто став гостями студії Новини.LIVE

Надзвичайний та повноважний посол, дипломат Андрій Веселовський.

Військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман.

Футуролог Віталій Кулик.

Народний депутат України Олег Дунда.

Експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій, дипломат, радник Міністра оборони України Олександр Хара.

Військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу БпЛА Ігор Луценко.

Політолог, громадський діяч Олесь Доній.

Надзвичайний і повноважний посол, дипломат Олександр Левченко.

Нагадаємо, 7 березня США опублікували протокол про приєднання Швеції до НАТО. Вона стала 32-м членом Альянсу.

Додамо, Радослав Сікорський заявив, що не вважає "чимось немислимим" присутність військових НАТО в Україні. Дипломат підкреслив, російський диктатор Володимир Путін має боятися.