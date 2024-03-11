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Швеція стане членом НАТО та відправка військ Альянсу в Україну — ефір Новини.LIVE

Швеція стане членом НАТО та відправка військ Альянсу в Україну — ефір Новини.LIVE

11 березня 2024 р. 07:59

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07:59 Швеція стане членом НАТО та відправка військ Альянсу в Україну — ефір Новини.LIVE

10 березня 2024
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19:45 Психолог пояснив, як коректно звернутися до військового, який потребує допомоги

Text

17:27 Військовий відповів, чи варто навчати українських школярів керуванню дронами

Text

12:11 Військовий пояснив, як ставляться бійці на фронті до розваг та вечірок цивільних під час війни

Text

02:44 Старшокласники будуть вчитися управляти дронами — експерт пояснив, чи треба це

9 березня 2024
Text

23:04 Військовий розповів, як ставиться до насильницьких методів мобілізації від ТЦК

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20:42 У Стамбулі розпочалася спільна пресконференція Зеленського та Ердогана — прямий ефір Новини.LIVE

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На ефірі ведучі разом з гостями говоритимуть про те, що Швеція офіційно стане членом Північноатлантичного альянсу в понеділок, 11 березня. Ще однією темою стане обговорення відряджання військ НАТО до України.

Подивитися ефір Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00 можна на нашому YouTube-каналі.

Про що ефір

Очікується, що сьогодні на церемонії в Брюсселі Швецію офіційно приймуть до НАТО, а опівдні її прапор піднімуть біля штаб-квартири Альянсу серед стягів інших країн-членів.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країни НАТО вже направили військових до України. Глава МЗС підтримав ініціативу французького президента Емануеля Макрона щодо відряджання контингенту Альянсу до України. Однак міністр не назвав, які саме країни вже долучилися до цієї ініціативи.

Хто став гостями студії Новини.LIVE

  • Надзвичайний та повноважний посол, дипломат Андрій Веселовський.
  • Військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман.
  • Футуролог Віталій Кулик.
  • Народний депутат України Олег Дунда.
  • Експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій, дипломат, радник Міністра оборони України Олександр Хара.
  • Військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу БпЛА Ігор Луценко.
  • Політолог, громадський діяч Олесь Доній.
  • Надзвичайний і повноважний посол, дипломат Олександр Левченко.

Нагадаємо, 7 березня США опублікували протокол про приєднання Швеції до НАТО. Вона стала 32-м членом Альянсу.

Додамо, Радослав Сікорський заявив, що не вважає "чимось немислимим" присутність військових НАТО в Україні. Дипломат підкреслив, російський диктатор Володимир Путін має боятися.

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08:10 Війська РФ зіткнулися з проблемами на фронті — у ISW пояснили про що йдеться

07:53 Знижка у 25% на оплату комунальних — хто має право

07:51 Росіяни знову атакували Одещину — скільки ворожих БпЛА збили

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

07:35 Черги на кордоні — на яких КПП водії застрягли в заторах

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17:27 Військовий відповів, чи варто навчати українських школярів керуванню дронами

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02:44 Старшокласники будуть вчитися управляти дронами — експерт пояснив, чи треба це

9 березня 2024
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23:04 Військовий розповів, як ставиться до насильницьких методів мобілізації від ТЦК

8 березня 2024
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20:42 У Стамбулі розпочалася спільна пресконференція Зеленського та Ердогана — прямий ефір Новини.LIVE

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19:24 Чому вибори під час війни недоречні — пояснення адвоката

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18:57 Адвокат розповів, чого не вистачає для якісної мобілізації в Україні

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