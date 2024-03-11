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Швеция станет членом НАТО и отправка войск Альянса в Украину — эфир Новини.LIVE

Швеция станет членом НАТО и отправка войск Альянса в Украину — эфир Новини.LIVE

11 марта 2024 г. 7:59

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07:59Швеция станет членом НАТО и отправка войск Альянса в Украину — эфир Новини.LIVE

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18:57 Адвокат рассказал, чего не хватает для качественной мобилизации в Украине

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07:59 Швеция станет членом НАТО и отправка войск Альянса в Украину — эфир Новини.LIVE

10 марта 2024
Text

19:45 Психолог объяснил, как корректно обратиться к военному, нуждающемуся в помощи

Text

17:27 Военный ответил, стоит ли обучать украинских школьников управлению дронами

Text

12:11 Военный объяснил, как относятся бойцы на фронте к развлечениям и вечеринкам людей во время войны

Text

02:44 Старшеклассники будут учиться управлять дронами — эксперт объяснил, нужно ли это

9 марта 2024
Text

23:04 Военный рассказал, как относится к насильственным методам мобилизации от ТЦК

8 марта 2024
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20:42 В Стамбуле началась совместная пресс-конференция Зеленского и Эрдогана — прямой эфир Новини.LIVE

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19:24 Почему выборы во время войны неуместны — объяснение адвоката

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18:57 Адвокат рассказал, чего не хватает для качественной мобилизации в Украине

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18:11 Нардеп рассказал, какой должна быть мобилизация женщин

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В эфире ведущие вместе с гостями будут говорить о том, что Швеция официально станет членом Североатлантического альянса в понедельник, 11 марта. Еще одной темой станет обсуждение отправки войск НАТО в Украину.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE, который начнется в 08:00, можно на нашем YouTube-канале.

О чем эфир

Ожидается, что сегодня на церемонии в Брюсселе Швецию официально примут в НАТО, а в полдень ее флаг поднимут возле штаб-квартиры Альянса среди флагов других стран-членов.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО уже направили военных в Украину. Глава МИД поддержал инициативу французского президента Эммануэля Макрона по отправке контингента Альянса в Украину. Однако министр не назвал, какие именно страны уже присоединились к этой инициативе.

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

  • Чрезвычайный и полномочный посол, дипломат Андрей Веселовский.
  • Военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман.
  • Футуролог Виталий Кулик.
  • Народный депутат Украины Олег Дунда.
  • Эксперт по внешней и безопасности политики Центра оборонных стратегий, дипломат, советник Министра обороны Украины Александр Хара.
  • Военнослужащий ВСУ, командир подразделения БпЛА Игорь Луценко.
  • Политолог, общественный деятель Олесь Доний.
  • Чрезвычайный и полномочный посол дипломат Александр Левченко.

Напомним, 7 марта США опубликовали протокол о присоединении Швеции к НАТО. Она стала 32-м членом Североатлантического союза.

Добавим, Радослав Сикорский заявил, что не считает "чем-то немыслимым" присутствие военных НАТО в Украине. Дипломат подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин должен бояться.

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08:12 Враг вечером ударил по Никополю — есть разрушение

08:10 Войска РФ столкнулись с проблемами на фронте — в ISW объяснили, о чем идет речь

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:53 Скидка в 25% на оплату коммунальных — кто имеет право

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20:42 В Стамбуле началась совместная пресс-конференция Зеленского и Эрдогана — прямой эфир Новини.LIVE

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