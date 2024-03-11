Швеция станет членом НАТО и отправка войск Альянса в Украину — эфир Новини.LIVE

В эфире ведущие вместе с гостями будут говорить о том, что Швеция официально станет членом Североатлантического альянса в понедельник, 11 марта. Еще одной темой станет обсуждение отправки войск НАТО в Украину.

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О чем эфир

Ожидается, что сегодня на церемонии в Брюсселе Швецию официально примут в НАТО, а в полдень ее флаг поднимут возле штаб-квартиры Альянса среди флагов других стран-членов.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО уже направили военных в Украину. Глава МИД поддержал инициативу французского президента Эммануэля Макрона по отправке контингента Альянса в Украину. Однако министр не назвал, какие именно страны уже присоединились к этой инициативе.

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

Чрезвычайный и полномочный посол, дипломат Андрей Веселовский.

Военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман.

Футуролог Виталий Кулик.

Народный депутат Украины Олег Дунда.

Эксперт по внешней и безопасности политики Центра оборонных стратегий, дипломат, советник Министра обороны Украины Александр Хара.

Военнослужащий ВСУ, командир подразделения БпЛА Игорь Луценко.

Политолог, общественный деятель Олесь Доний.

Чрезвычайный и полномочный посол дипломат Александр Левченко.

Напомним, 7 марта США опубликовали протокол о присоединении Швеции к НАТО. Она стала 32-м членом Североатлантического союза.

Добавим, Радослав Сикорский заявил, что не считает "чем-то немыслимым" присутствие военных НАТО в Украине. Дипломат подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин должен бояться.