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Шульга прокоментував призначення Рютте Генсеком НАТО — які наслідки для України

Шульга прокоментував призначення Рютте Генсеком НАТО — які наслідки для України

26 червня 2024 р. 09:30

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09:30 Шульга прокоментував призначення Рютте Генсеком НАТО — які наслідки для України

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08:00 Війська КНДР в Україні і у Байдена відреагували на плани Кремля — ефір Ранок.LIVE

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21:04 Гончаренко розповів, що трапиться, якщо Тищенка відправлять в СІЗО

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19:45 Кучеренко пояснив, у чому полягає користь міжнародного обміну електроенергією

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Призначення Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО є прийнятним для України, враховуючи різні політичні течії в організації. Рютте є не найгіршим варіантом у нинішніх умовах.

Про це заявив директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 25 червня.

Призначення Рютте генсеком НАТО

Шульга зазначив, що хоча хотілося б бачити більш рішучу позицію від Генерального секретаря НАТО, він озвучує узгоджену позицію організації, в якій є різні течії, включаючи антиукраїнські, що ускладнює процес ухвалення рішень на користь України.

"Угорщина — у них своя гра, в Словаччині також не все гладко. Тому ми можемо очікувати від цього призначення найкращого для себе висновку, але потрібно розуміти, що в нинішніх умовах Рютте – не найгірший варіант", — зазначив Шульга. 

Нагадаємо, на наступному саміті НАТО у Вашингтоні буде узгоджено зобов'язання щодо довгострокової фінансової допомоги Україні. Це допоможе Києву протистояти Росії.

Також ми писали про те, що Угорщина не братиме участь в українській місії НАТО. Свою відмову у Будапешті пояснюють, що участь у ній добровільна, тому Угорщина не потребує спеціальних гарантій. 

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09:44 Ухилянти-водії-міжнародники — слідчі викрили схему незаконного перетину кордону

09:37 В Україні побільшає державних банків — пояснення Мін'юсту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:20 Південь під ударом росіян — військові розповіли деталі нічної атаки

09:05 В Україні злетіли ціни на долар — новий курс від НБУ

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02:19 Соціолог Шульга пояснив, чим обернеться для України обрання Рютте генсеком НАТО

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21:04 Гончаренко розповів, що трапиться, якщо Тищенка відправлять в СІЗО

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