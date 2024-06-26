Шульга прокоментував призначення Рютте Генсеком НАТО — які наслідки для України

Призначення Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО є прийнятним для України, враховуючи різні політичні течії в організації. Рютте є не найгіршим варіантом у нинішніх умовах.

Про це заявив директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 25 червня.

Призначення Рютте генсеком НАТО

Шульга зазначив, що хоча хотілося б бачити більш рішучу позицію від Генерального секретаря НАТО, він озвучує узгоджену позицію організації, в якій є різні течії, включаючи антиукраїнські, що ускладнює процес ухвалення рішень на користь України.

"Угорщина — у них своя гра, в Словаччині також не все гладко. Тому ми можемо очікувати від цього призначення найкращого для себе висновку, але потрібно розуміти, що в нинішніх умовах Рютте – не найгірший варіант", — зазначив Шульга.

Нагадаємо, на наступному саміті НАТО у Вашингтоні буде узгоджено зобов'язання щодо довгострокової фінансової допомоги Україні. Це допоможе Києву протистояти Росії.

Також ми писали про те, що Угорщина не братиме участь в українській місії НАТО. Свою відмову у Будапешті пояснюють, що участь у ній добровільна, тому Угорщина не потребує спеціальних гарантій.