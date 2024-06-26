Шульга прокомментировал назначение Рютте Генсеком НАТО — какие последствия для Украины

Назначение Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО приемлемо для Украины, учитывая различные политические течения в организации. Рютте не самый плохой вариант в нынешних условиях.

Об этом заявил директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга в эфире Вечір.LIVE во вторник, 25 июня.

Назначение Рютте генсеком НАТО

Шульга отметил, что хотя бы хотелось видеть более решительную позицию от Генерального секретаря НАТО, он озвучивает согласованную позицию организации, в которой есть разные течения, включая антиукраинские, что усложняет процесс принятия решений в пользу Украины.

"Венгрия - у них своя игра, в Словакии тоже не все гладко. Поэтому мы можем ожидать от этого назначения лучшего для себя вывода, но нужно понимать, что в нынешних условиях Рютте - не самый плохой вариант" , - отметил Шульга.

Напомним, на следующем саммите НАТО в Вашингтоне будут согласованы обязательства по долгосрочной финансовой помощи Украине. Это поможет Киеву противостоять России.

Также мы писали о том, что Венгрия не будет участвовать в украинской миссии НАТО. Свой отказ в Будапеште объясняют, что участие в нем добровольно, поэтому Венгрия не требует специальных гарантий.