Штурм Вовчанська, дебати у США та як каратимуть за неоновлені дані в ТЦК — ефір Вечір.LIVE

З початку доби за Вовчанськ Харківської області триває жорстокий бій, а в США розпочалися дебати між Джо Байденом та Дональдом Трампом. Водночас в Україні з 16 липня запустять механізм притягнення до відповідальності тих, хто не оновив військово-облікові дані.

Про все це не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії:

доктор економічних наук Ігор Ліпсіц;

політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;

голова підкомітету з питань ринку капіталів, інших регульованих ринків, цінних паперів та похідних фінансових інструментів (деривативи) Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко;

авіаексперт Богдан Долінце;

співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден та експрезидент Дональд Трамп проведуть 27 червня теледебати на американському телеканалі CNN.

Також нардеп Федір Веніславський повідомив, скільки залишилось часу у військовозобов'язаних для оновлення даних у ТЦК.