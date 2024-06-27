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Штурм Вовчанська, дебати у США та як каратимуть за неоновлені дані в ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Штурм Вовчанська, дебати у США та як каратимуть за неоновлені дані в ТЦК — ефір Вечір.LIVE

27 червня 2024 р. 17:50

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17:50Штурм Вовчанська, дебати у США та як каратимуть за неоновлені дані в ТЦК — ефір Вечір.LIVE

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17:50 Штурм Вовчанська, дебати у США та як каратимуть за неоновлені дані в ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:58 Чи вдасться відновити енергетику до зими — нардеп зробив прогноз

Text

16:02 У Львівській області можуть закритися понад 160 дитсадків — в ОВА пояснили причину

Text

15:51 Комунальні тарифи знову зростуть — нардеп Нагорняк розповів, коли чекати нового підвищення цін

Text

13:30 Відпочинок 2024 — куди українцям поїхати у відпустку, які ціни та що пропонують

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:58 Зміна керівництва в Міноборони та війська КНДР на Донбасі — прямий ефір Новини.LIVE

Text

12:48 Сазонов спростував інформацію про британський спецназ у Часовому Ярі — яка ситуація насправді

Text

11:28 Економіст розповів, де можна взяти гроші на виплати малозабезпеченим та ВПО

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З початку доби за Вовчанськ Харківської області триває жорстокий бій, а в США розпочалися дебати між Джо Байденом та Дональдом Трампом. Водночас в Україні з 16 липня запустять механізм притягнення до відповідальності тих, хто не оновив військово-облікові дані.

Про все це не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії:

  • доктор економічних наук Ігор Ліпсіц;
  • політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;
  • голова підкомітету з питань ринку капіталів, інших регульованих ринків, цінних паперів та похідних фінансових інструментів (деривативи) Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко;
  • авіаексперт Богдан Долінце;
  • співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден та експрезидент Дональд Трамп проведуть 27 червня теледебати на американському телеканалі CNN. 

Також нардеп Федір Веніславський повідомив, скільки залишилось часу у військовозобов'язаних для оновлення даних у ТЦК.

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17:36 У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:33 Україна та Литва підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки, — Зеленський

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