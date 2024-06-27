Штурм Волчанская, дебаты в США и наказание за не обновленные данные в ТЦК — эфир Вечір.LIVE

С начала суток за Волчанск Харьковской области продолжается жестокое сражение, а в США начались дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом. В то же время в Украине с 16 июля запустят механизм привлечения к ответственности тех, кто не обновил военно-учетные данные.

Обо всем этом не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости студии:

доктор экономических наук Игорь Липсиц;

политический аналитик Вячеслав Потапенко;

глава подкомитета по вопросам рынка капиталов, других регулируемых рынков, ценных бумаг и производных финансовых инструментов (деривативы) Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Андрей Николаенко;

авиаэксперт Богдан Долинце;

соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Напомним, ранее президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп проведут 27 июня теледебаты на американском телеканале CNN.

Также нардеп Федор Вениславский сообщил, сколько осталось времени у военнообязанных для обновления данных в ТЦК.