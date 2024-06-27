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Штурм Волчанская, дебаты в США и наказание за не обновленные данные в ТЦК — эфир Вечір.LIVE

Штурм Волчанская, дебаты в США и наказание за не обновленные данные в ТЦК — эфир Вечір.LIVE

27 июня 2024 г. 17:50

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17:50Штурм Волчанская, дебаты в США и наказание за не обновленные данные в ТЦК — эфир Вечір.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Штурм Волчанская, дебаты в США и наказание за не обновленные данные в ТЦК — эфир Вечір.LIVE

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16:58 Удастся ли возобновить энергетику к зиме — нардеп сделал прогноз

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16:02 Во Львовской области могут закрыться более 160 детсадов — в ОВА объяснили причину

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15:51 Коммунальные тарифы снова вырастут — нардеп Нагорняк рассказал, когда ждать нового повышения цен

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12:58 Смена руководства в Минобороны и войска КНДР на Донбассе — прямой эфир Новини.LIVE

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12:48 Сазонов опроверг информацию о британском спецназе в Часовом Яру — какая ситуация на самом деле

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С начала суток за Волчанск Харьковской области продолжается жестокое сражение, а в США начались дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом. В то же время в Украине с 16 июля запустят механизм привлечения к ответственности тех, кто не обновил военно-учетные данные.

Обо всем этом не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости студии:

  • доктор экономических наук Игорь Липсиц;
  • политический аналитик Вячеслав Потапенко;
  • глава подкомитета по вопросам рынка капиталов, других регулируемых рынков, ценных бумаг и производных финансовых инструментов (деривативы) Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Андрей Николаенко;
  • авиаэксперт Богдан Долинце;
  • соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Напомним, ранее президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп проведут 27 июня теледебаты на американском телеканале CNN.

Также нардеп Федор Вениславский сообщил, сколько осталось времени у военнообязанных для обновления данных в ТЦК.

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17:21 Украина получила гарантии безопасности от Эстонии — в Офисе президента рассказали детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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