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Штрафи для військовозобов'язаних жінок та тариф на світло — Просто Новини

Штрафи для військовозобов'язаних жінок та тариф на світло — Просто Новини

30 травня 2024 р. 21:16

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21:16 Штрафи для військовозобов'язаних жінок та тариф на світло — Просто Новини

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18:14 Експертка Тимочко пояснила обміління узбережжя Азовського моря

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16:58 Військовий психолог заявив, що мобілізованим в'язням не можна дозволяти йти у відпустку

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Росія продовжує нарощувати угруповання військ у Харківській області. Водночас в Україні планують штрафувати військовозобов'язаних жінок, якщо вони не стануть на військовий облік.

Про це і не тільки розповів Вадим Ярошенко у випуску Просто Новини.

Штрафи для жінок

В Україні також штрафуватимуть жінок, якщо вони не оновлять свої облікові дані протягом 60 днів, що встановлені новим законом про мобілізацію. Розмір грошових стягнень становитиме від 17 до 25,5 тис. гривень.

Крім того, Кабінет Міністрів України під час сьогоднішнього засідання не розглядав підняття тарифів на електроенергію для населення. 

Водночас ворог нарощує угруповання у Харківській області, але не має достатньо сил, аби тиснути на двох напрямках фронту.

Нагадаємо, українські 17-річні хлопці, що здобувають вищу освіту за кордоном, повинні повернутися в Україну для того, аби стати на військовий облік. 

Також ми писали, скільки є часу у військовозобов'язаних чоловіків, щоб пройти ВЛК та принести висновок до ТЦК та СП.

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21:10 Українські військові уразили поромну переправу окупантів у Криму, — Генштаб ЗСУ

21:08 Грозові зливи — в Укргідрометцентрі попередили про негоду завтра

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21:00 Зеленський відреагував на смерть бойової медикині Ірини Цибух — вечірнє звернення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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