Штрафи для військовозобов'язаних жінок та тариф на світло — Просто Новини

Росія продовжує нарощувати угруповання військ у Харківській області. Водночас в Україні планують штрафувати військовозобов'язаних жінок, якщо вони не стануть на військовий облік.

Про це і не тільки розповів Вадим Ярошенко у випуску Просто Новини.

Штрафи для жінок

В Україні також штрафуватимуть жінок, якщо вони не оновлять свої облікові дані протягом 60 днів, що встановлені новим законом про мобілізацію. Розмір грошових стягнень становитиме від 17 до 25,5 тис. гривень.

Крім того, Кабінет Міністрів України під час сьогоднішнього засідання не розглядав підняття тарифів на електроенергію для населення.

Водночас ворог нарощує угруповання у Харківській області, але не має достатньо сил, аби тиснути на двох напрямках фронту.

Нагадаємо, українські 17-річні хлопці, що здобувають вищу освіту за кордоном, повинні повернутися в Україну для того, аби стати на військовий облік.

Також ми писали, скільки є часу у військовозобов'язаних чоловіків, щоб пройти ВЛК та принести висновок до ТЦК та СП.