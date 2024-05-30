Штрафы для военнообязанных женщин и тариф на свет — Просто Новини

Россия продолжает наращивать группировку войск в Харьковской области. В то же время, в Украине планируют штрафовать военнообязанных женщин, если они не станут на военный учет.

Об этом и не только рассказал Вадим Ярошенко в выпуске Просто Новини.

Штрафы для женщин

В Украине также будут штрафовать женщин, если они не обновят свои учетные данные в течение 60 дней, установленных новым законом о мобилизации. Размер денежных взысканий будет составлять от 17 до 25,5 тыс. гривен.

Кроме того, Кабинет Министров Украины во время сегодняшнего заседания не рассматривал повышение тарифов на электроэнергию для населения.

В то же время враг наращивает группировку в Харьковской области, но не имеет достаточно сил, чтобы давить на двух направлениях фронта.

Напомним, украинские 17-летние ребята, получающие высшее образование за границей, должны вернуться в Украину для того, чтобы стать на военный учет.

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