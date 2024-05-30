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Шольц підтримав удари по РФ, США та Саміт миру — ефір Вечір.LIVE

Шольц підтримав удари по РФ, США та Саміт миру — ефір Вечір.LIVE

30 травня 2024 р. 17:50

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17:51 Візит Макрона в Берлін та повстання в Новій Каледонії — головні новини Франції

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17:50 Шольц підтримав удари по РФ, США та Саміт миру — ефір Вечір.LIVE

Text

17:17 Обміління Дністра — Тимочко заявила, що це нищівний удар по екосистемі річки

Text

16:58 Військовий психолог заявив, що мобілізованим в'язням не можна дозволяти йти у відпустку

Text

16:15 НБУ тримає на контролі довіру до гривні та ситуацію з курсом — експерт пояснив подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:27 Недолугість роботи Міненерго — експерт пояснив в чому проблема підвищення тарифів на світло

Text

14:07 У Херсонській ОВА назвали кількість людей, які залишаються в місті

Text

14:01 Життя без дому — наскільки важко переселенцям без власного житла

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13:13 Сталінська стаття дозволяє катувати ув'язнених — нардеп Фріс назвав спосіб вирішення проблеми

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12:59 У ЗСУ заявили, що окупантам не вистачає сил одночасно тиснути на двох напрямках фронту

Німецький канцлер Олаф Шольц підтримав дозвіл для України бити західною зброєю по військовій інфраструктурі на території Росії. А в США тим часом наголошують на підтримці України, досі не обравши делегатів на Саміт миру у Швейцарії.

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості вечірнього ефіру:

  • політолог Олег Саакян;
  • ексміністр соціальної політики України (2016-2019 рр.) Андрій Рева;
  • член Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Галина Янченко;
  • голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;
  • виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
  • політолог Володимир Фесенко;
  • ексміністр економічного розвитку і торгівлі України (2014 р.) Павло Шеремета;
  • ексрадник президента України Олег Устенко (2019-2024 рр.).

Нагадаємо, раніше Олаф Шольц підтримав позицію президента Франції Емманюеля Макрона щодо дозволу для України бити по об'єктах в Росії західною зброєю, але відмовляється надавати ракети Taurus.

Водночас Білий дім підтвердив участь США у Саміті миру, проте так і не назвав ім'я свого делегата замість президента країни, Джо Байдена.

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17:48 Десятий випадок за травень — на березі Тиси знайшли тіло потопельника

17:44 Катував людей на ТОТ — СБУ висунула підозру очільнику окупаційної тюрми

17:37 Оператори дронів знищили російський Град з боєкомплектом — ефектне відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 У Львові патрульні надали домедичну допомогу постраждалому в ДТП, який мав рану голови

17:30 Неправдиві звіти та мільйонні збитки — на Миколаївщині розкрили схему привласнення коштів

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17:50 Шольц підтримав удари по РФ, США та Саміт миру — ефір Вечір.LIVE

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17:17 Обміління Дністра — Тимочко заявила, що це нищівний удар по екосистемі річки

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16:58 Військовий психолог заявив, що мобілізованим в'язням не можна дозволяти йти у відпустку

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16:15 НБУ тримає на контролі довіру до гривні та ситуацію з курсом — експерт пояснив подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:27 Недолугість роботи Міненерго — експерт пояснив в чому проблема підвищення тарифів на світло

Text

14:07 У Херсонській ОВА назвали кількість людей, які залишаються в місті

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14:01 Життя без дому — наскільки важко переселенцям без власного житла

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13:13 Сталінська стаття дозволяє катувати ув'язнених — нардеп Фріс назвав спосіб вирішення проблеми

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12:59 У ЗСУ заявили, що окупантам не вистачає сил одночасно тиснути на двох напрямках фронту