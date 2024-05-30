Шольц підтримав удари по РФ, США та Саміт миру — ефір Вечір.LIVE

Німецький канцлер Олаф Шольц підтримав дозвіл для України бити західною зброєю по військовій інфраструктурі на території Росії. А в США тим часом наголошують на підтримці України, досі не обравши делегатів на Саміт миру у Швейцарії.

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості вечірнього ефіру:

політолог Олег Саакян;

ексміністр соціальної політики України (2016-2019 рр.) Андрій Рева;

член Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Галина Янченко;

голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;

виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;

політолог Володимир Фесенко;

ексміністр економічного розвитку і торгівлі України (2014 р.) Павло Шеремета;

ексрадник президента України Олег Устенко (2019-2024 рр.).

Нагадаємо, раніше Олаф Шольц підтримав позицію президента Франції Емманюеля Макрона щодо дозволу для України бити по об'єктах в Росії західною зброєю, але відмовляється надавати ракети Taurus.

Водночас Білий дім підтвердив участь США у Саміті миру, проте так і не назвав ім'я свого делегата замість президента країни, Джо Байдена.