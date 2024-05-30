Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Шольц поддержал удары по РФ, США и Саммит мира — эфир Вечір.LIVE arrow
Шольц поддержал удары по РФ, США и Саммит мира — эфир Вечір.LIVE

Шольц поддержал удары по РФ, США и Саммит мира — эфир Вечір.LIVE

30 мая 2024 г. 17:50

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:52 Лес вместо Каховского водохранилища — Толоконников оценил вероятность захода ДРГ на территорию

Text

18:14 Эксперт Тимочко объяснила обмеление побережья Азовского моря

Text

17:51Визит Макрона в Берлин и восстание в Новой Каледонии — главные новости Франции

Text

17:50 Шольц поддержал удары по РФ, США и Саммит мира — эфир Вечір.LIVE

Text

17:17 Обмеление Днестра — Тимочко заявила, что это сокрушительный удар по экосистеме реки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:58 Военный психолог заявил, что мобилизованным заключенным нельзя разрешать уходить в отпуск

Text

16:15 НБУ держит на контроле доверие к гривне и ситуацию с курсом — эксперт объяснил подробности

Text

15:27Нелепость работы Минэнерго — эксперт объяснил, в чем проблема повышения тарифов на свет

Text

14:07 В Херсонской ОВА назвали количество людей, которые остаются в городе

Text

14:01Жизнь без дома — насколько тяжело переселенцам без собственного жилья

Text

18:52 Лес вместо Каховского водохранилища — Толоконников оценил вероятность захода ДРГ на территорию

Text

18:14 Эксперт Тимочко объяснила обмеление побережья Азовского моря

Text

17:51 Визит Макрона в Берлин и восстание в Новой Каледонии — главные новости Франции

Text

17:50 Шольц поддержал удары по РФ, США и Саммит мира — эфир Вечір.LIVE

Text

17:17 Обмеление Днестра — Тимочко заявила, что это сокрушительный удар по экосистеме реки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:58 Военный психолог заявил, что мобилизованным заключенным нельзя разрешать уходить в отпуск

Text

16:15 НБУ держит на контроле доверие к гривне и ситуацию с курсом — эксперт объяснил подробности

Text

15:27 Нелепость работы Минэнерго — эксперт объяснил, в чем проблема повышения тарифов на свет

Text

14:07 В Херсонской ОВА назвали количество людей, которые остаются в городе

Text

14:01 Жизнь без дома — насколько тяжело переселенцам без собственного жилья

Немецкий канцлер Олаф Шольц поддержал разрешение Украины бить западным оружием по военной инфраструктуре на территории России. А в США тем временем подчеркивают поддержку Украины, до сих пор не выбрав делегатов на Саммит мира в Швейцарии .

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости вечернего эфира:

  • политолог Олег Саакян;
  • экс-министр социальной политики Украины (2016-2019 гг.) Андрей Рева;
  • член Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Галина Янченко;
  • председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;
  • исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
  • политолог Владимир Фесенко;
  • экс-министр экономического развития и торговли Украины (2014 г.) Павел Шеремета;
  • экс-советник президента Украины Олег Устенко (2019-2024 гг.).

Напомним, ранее Олаф Шольц поддержал позицию президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу разрешения для Украины бить по объектам в России западным оружием, но отказывается предоставлять ракеты Taurus.

В то же время Белый дом подтвердил участие США в Саммите мира, однако так и не назвал имя своего делегата вместо президента страны Джо Байдена.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:57 Ирина Цыбух оставила посмертное письмо — что написала парамедик

19:37 Оккупанты ударили по селу Русская Лозовая на Харьковщине — погиб мужчина

19:36 В Харькове раздался взрыв

19:31 Графики отключений света в Украине завтра — в Укрэнерго сделали важное заявление

19:16 На Харьковщине раздавались взрывы — враг ударил дронами по гражданским

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:12 Ночная операция ГУР в Крыму — поражены четыре российских катера "Тунец"

18:53 Одну из областей в Беларуси хотят перевести на военное время

Text

18:52 Лес вместо Каховского водохранилища — Толоконников оценил вероятность захода ДРГ на территорию

18:40 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новость о проведении КиевПрайда

18:40 Дорога на кладбище за 2 миллиона — сельсовет Одесской области объявил тендер

19:57 Ирина Цыбух оставила посмертное письмо — что написала парамедик

19:37 Оккупанты ударили по селу Русская Лозовая на Харьковщине — погиб мужчина

19:36 В Харькове раздался взрыв

19:31 Графики отключений света в Украине завтра — в Укрэнерго сделали важное заявление

19:16 На Харьковщине раздавались взрывы — враг ударил дронами по гражданским

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:12 Ночная операция ГУР в Крыму — поражены четыре российских катера "Тунец"

18:53 Одну из областей в Беларуси хотят перевести на военное время

18:40 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новость о проведении КиевПрайда

18:40 Дорога на кладбище за 2 миллиона — сельсовет Одесской области объявил тендер

18:40 Список оснований для увольнения из ВСУ расширен — кто будет иметь право с 1 июня

17:00 Клубника за 100, а черешня вдвое больше — стоимость сезонных овощей на одесском рынке

Эксклюзив

15:00 Как попасть в "Азов" сегодня — обновлен список требований и профессий

05:13 Сезон фруктов и ягод во Львове открыт — актуальные цены на рынке

29 мая 2024

13:44 Porsche представила первую гибридную версию своего культового спорткара — сколько он стоит

12:05 Работники Samsung угрожают первыми в истории компании забастовками — чем недовольны

06:40 Цены на чермет в конце мая — какая стоимость 1 кг лома в Украине

28 мая 2024

16:30 Выпускные во время войны — что думают одесситы об их проведении

11:35 Китай собирается наращивать производство чипов — сколько денег потратят на индустрию

06:48 ТЦК в крупных городах Украины — время работы, перечень адресов

06:36 Субсидия или льгота — что выгоднее для украинцев

Text

18:52 Лес вместо Каховского водохранилища — Толоконников оценил вероятность захода ДРГ на территорию

Text

18:14 Эксперт Тимочко объяснила обмеление побережья Азовского моря

Text

17:51 Визит Макрона в Берлин и восстание в Новой Каледонии — главные новости Франции

Text

17:50 Шольц поддержал удары по РФ, США и Саммит мира — эфир Вечір.LIVE

Text

17:17 Обмеление Днестра — Тимочко заявила, что это сокрушительный удар по экосистеме реки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:58 Военный психолог заявил, что мобилизованным заключенным нельзя разрешать уходить в отпуск

Text

16:15 НБУ держит на контроле доверие к гривне и ситуацию с курсом — эксперт объяснил подробности

Text

15:27 Нелепость работы Минэнерго — эксперт объяснил, в чем проблема повышения тарифов на свет

Text

14:07 В Херсонской ОВА назвали количество людей, которые остаются в городе

Text

14:01 Жизнь без дома — насколько тяжело переселенцам без собственного жилья