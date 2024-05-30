Шольц поддержал удары по РФ, США и Саммит мира — эфир Вечір.LIVE

Немецкий канцлер Олаф Шольц поддержал разрешение Украины бить западным оружием по военной инфраструктуре на территории России. А в США тем временем подчеркивают поддержку Украины, до сих пор не выбрав делегатов на Саммит мира в Швейцарии .

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости вечернего эфира:

политолог Олег Саакян;

экс-министр социальной политики Украины (2016-2019 гг.) Андрей Рева;

член Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Галина Янченко;

председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;

исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;

политолог Владимир Фесенко;

экс-министр экономического развития и торговли Украины (2014 г.) Павел Шеремета;

экс-советник президента Украины Олег Устенко (2019-2024 гг.).

Напомним, ранее Олаф Шольц поддержал позицию президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу разрешения для Украины бить по объектам в России западным оружием, но отказывается предоставлять ракеты Taurus.

В то же время Белый дом подтвердил участие США в Саммите мира, однако так и не назвал имя своего делегата вместо президента страны Джо Байдена.