Шмигаль розповів, коли ЗСУ отримають вдосталь боєприпасів — оцінка експертів в ефірі Новини.LIVE

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив важливу заяву. Він запевнив, що вже у квітні наші військові матимуть вдосталь боєприпасів.

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"Починаючи з квітня у нас буде достатньо боєприпасів", — заявив Шмигаль.

Україна розраховує на отримання значної кількості артилерійських боєприпасів від своїх партнерів, починаючи з квітня. В першу чергу йдеться про підтримку з боку Чехії. Про це Шмигаль повідомив під час пресконференції в Люксембурзі.

Про це та не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE. Ними стали:

Денис Попович, військовий аналітик;

Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій;

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради;

Роман Бабій, народний депутат, МФО "Розумна Політика";

Ростислав Балабан, політолог;

Ярослав Макітра, політолог, Керівних політичних програм дослідницької компанії "Соціополіс";

Олександр Федієнко, народний депутат України, Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Володимир Мороз, народний депутат, група "Відновлення України".

Раніше ми розповідали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль описав своє бачення вирішення проблеми з демографією в Україні.

Шмигаль заявив, що країна розраховує розпочати переговори про вступ із Європейським Союзом вже у першій половині 2024 року. За його словами, Україна хоче отримати схвалення Європейської ради на найближчому засіданні.