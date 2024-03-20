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Шмигаль розповів, коли ЗСУ отримають вдосталь боєприпасів — оцінка експертів в ефірі Новини.LIVE

Шмигаль розповів, коли ЗСУ отримають вдосталь боєприпасів — оцінка експертів в ефірі Новини.LIVE

20 березня 2024 р. 08:00

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08:00 Шмигаль розповів, коли ЗСУ отримають вдосталь боєприпасів — оцінка експертів в ефірі Новини.LIVE

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08:00 Шмигаль розповів, коли ЗСУ отримають вдосталь боєприпасів — оцінка експертів в ефірі Новини.LIVE

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07:40 Військовий пояснив, яким чином Путін хоче знищити українську самоідентичність

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04:51 Військовий аналітик Черник розповів, чому Росія не виграє війну в Україні

Text
Ексклюзив

04:35 Список підприємств для броні від мобілізації — у Раді розповіли деталі

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02:50 Нардеп прокоментував законопроект щодо заборони УПЦ МП в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив важливу заяву. Він запевнив, що вже у квітні наші військові матимуть вдосталь боєприпасів. 

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

"Починаючи з квітня у нас буде достатньо боєприпасів", — заявив Шмигаль.

Україна розраховує на отримання значної кількості артилерійських боєприпасів від своїх партнерів, починаючи з квітня. В першу чергу йдеться про підтримку з боку Чехії. Про це Шмигаль повідомив під час пресконференції в Люксембурзі.

Про це та не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE. Ними стали:

  • Денис Попович, військовий аналітик;
  • Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
  • Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради;
  • Роман Бабій, народний депутат, МФО "Розумна Політика";
  • Ростислав Балабан, політолог;
  • Ярослав Макітра, політолог, Керівних політичних програм дослідницької компанії "Соціополіс";
  • Олександр Федієнко, народний депутат України, Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
  • Володимир Мороз, народний депутат, група "Відновлення України".

Раніше ми розповідали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль описав своє бачення вирішення проблеми з демографією в Україні.

Шмигаль заявив, що країна розраховує розпочати переговори про вступ із Європейським Союзом вже у першій половині 2024 року. За його словами, Україна хоче отримати схвалення Європейської ради на найближчому засіданні.

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07:39 Серія вибухів в російському Енгельсі — сбиття дронів чи атака аеродрому

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07:01 Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соняшник у березні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:58 Синоптики розповіли, які області сьогодні заллє дощем та засипле мокрим снігом

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08:00 Шмигаль розповів, коли ЗСУ отримають вдосталь боєприпасів — оцінка експертів в ефірі Новини.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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