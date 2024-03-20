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Шмигаль рассказал, когда ВСУ получат достаточно боеприпасов — оценка экспертов в эфире Новини.LIVE

Шмигаль рассказал, когда ВСУ получат достаточно боеприпасов — оценка экспертов в эфире Новини.LIVE

20 марта 2024 г. 8:00

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08:00 Шмигаль рассказал, когда ВСУ получат достаточно боеприпасов — оценка экспертов в эфире Новини.LIVE

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08:00 Шмигаль рассказал, когда ВСУ получат достаточно боеприпасов — оценка экспертов в эфире Новини.LIVE

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07:40 Военный объяснил, как Путин хочет уничтожить украинскую самоидентичность

Text

04:51 Военный аналитик Черник рассказал, почему Россия не выиграет войну в Украине

Text
Эксклюзив

04:35 Список предприятий для брони от мобилизации — в Раде рассказали детали

Text
Эксклюзив

02:50 Нардеп прокомментировал законопроект о запрете УПЦ МП в Украине

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00:40 Военный аналитик Черник спрогнозировал, что ждет украинцев после окончания войны

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23:36 Нардеп Потураев раскритиковал законопроект об увеличении выплат для рожениц

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21:55 Следующие шаги Путина после победы на выборах и мобилизация в РФ — эфир Новини.LIVE

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21:50 Военный аналитик объяснил, возможен ли большой марш российских добровольцев на Москву

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Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сделал важное заявление. Он заверил, что уже в апреле у наших военных будет достаточно боеприпасов.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

"Начиная с апреля у нас будет достаточно боеприпасов", - заявил Шмигаль.

Украина рассчитывает на получение большого количества артиллерийских боеприпасов от своих партнеров, начиная с апреля. В первую очередь, речь идет о поддержке со стороны Чехии. Об этом Шмигаль сообщил во время пресс-конференции в Люксембурге.

Об этом не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE. Ими стали:

  • Денис Попович, военный аналитик;
  • Игорь Чаленко, политолог, глава Центра анализа и стратегий;
  • Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета;
  • Роман Бабий, народный депутат, МФО "Умная Политика";
  • Ростислав Балабан, политолог;
  • Ярослав Макитра, политолог, Управленческих политических программ исследовательской компании "Социополис";
  • Александр Федиенко, народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
  • Владимир Мороз, народный депутат, группа "Восстановление Украины".

Ранее мы говорили, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль описал свое видение решения проблемы с демографией в Украине.

Шмигаль заявил, что страна рассчитывает начать переговоры по вступлению с Европейским Союзом уже в первой половине 2024 года. По его словам, Украина хочет получить одобрение Европейского совета на ближайшем заседании.

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07:39 Серия взрывов в российском Энгельсе — сбитие дронов или атака аэродрома

07:25 В Боливии изъяли рекордную партию кокаина более чем на 450 млн долларов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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