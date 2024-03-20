Шмигаль рассказал, когда ВСУ получат достаточно боеприпасов — оценка экспертов в эфире Новини.LIVE

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сделал важное заявление. Он заверил, что уже в апреле у наших военных будет достаточно боеприпасов.

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О чем эфир

"Начиная с апреля у нас будет достаточно боеприпасов", - заявил Шмигаль.

Украина рассчитывает на получение большого количества артиллерийских боеприпасов от своих партнеров, начиная с апреля. В первую очередь, речь идет о поддержке со стороны Чехии. Об этом Шмигаль сообщил во время пресс-конференции в Люксембурге.

Об этом не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE. Ими стали:

Денис Попович, военный аналитик;

Игорь Чаленко, политолог, глава Центра анализа и стратегий;

Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета;

Роман Бабий, народный депутат, МФО "Умная Политика";

Ростислав Балабан, политолог;

Ярослав Макитра, политолог, Управленческих политических программ исследовательской компании "Социополис";

Александр Федиенко, народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Владимир Мороз, народный депутат, группа "Восстановление Украины".

Ранее мы говорили, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль описал свое видение решения проблемы с демографией в Украине.

Шмигаль заявил, что страна рассчитывает начать переговоры по вступлению с Европейским Союзом уже в первой половине 2024 года. По его словам, Украина хочет получить одобрение Европейского совета на ближайшем заседании.