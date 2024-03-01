Що зміниться в березні для українців — виплати, тарифи і не тільки — ефір Новини.LIVE

В ефірі Ранок.LIVE поговоримо про те, чого українцям варто очікувати в березні. Зокрема звернемо увагу на очікувані тарифи на комунальні послуги та спрогнозуємо, на кого очікують грошонові виплати.

Подивитися ефір можна о 8.00 за посиланням.

Про що ефір

З 1 березня 2024 року змінюється порядок виплат для внутрішньо переміщених осіб. Тепер допомогу від держави автоматично отримуватимуть тільки окремі категорії переселенців, іншим доведеться подавати нову заяву.

При цьому частину ВПО можуть позбавити допомоги — критерії призначення допомоги стали більш жорсткими.

Військова стратегія України: вижити в 2024 році, щоб перемогти в 2025 році.

Про це та не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE. Ними стали:

Андрій Новак — голова Комітету економістів України;

Юрій Гаврилечко — економічний експерт;

Євген Добряк — експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання;

Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;

Юрій Камельчук — народний депутат, "Слуга Народу";

Михайло Цимбалюк — перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Раніше ми повідомляли, що в Україні з 1 березня не планується скасування субсидій на комунальні послуги. Громадяни зможуть продовжувати користуватися цією формою державної підтримки.

На українців чекають зміни у порядку призначення виплат виділеної державної допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з 1 березня 2024 року. Згідно з оновленими правилами, деякі переселенці можуть втратити право на ці виплати.