Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Що зміниться в березні для українців — виплати, тарифи і не тільки — ефір Новини.LIVE arrow
Що зміниться в березні для українців — виплати, тарифи і не тільки — ефір Новини.LIVE

Що зміниться в березні для українців — виплати, тарифи і не тільки — ефір Новини.LIVE

01 березня 2024 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Що зміниться в березні для українців — виплати, тарифи і не тільки — ефір Новини.LIVE

29 лютого 2024
Text

21:00 Туск погрожує закрити кордон та що вимагають польські фермери — ефір Новини.LIVE

Text

20:00Хто стоїть за польськими страйкарями і чому країна їх не контролює — ефір Новини.LIVЕ

Text

19:43 РФ отримала доступ до планів контрнаступу ЗСУ у 2023-му — що про це думають українці

Text

19:00 Хто "злив" Кремлю плани контрнаступу ЗСУ — прямий ефір

Text

18:34 Мобілізаційний законопроєкт — нардеп пояснив, що не так з положенням про демобілізацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:00 Життя під обстрілами — як живуть люди у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі

Text

17:10 Нові "шахеди" РФ — чим відрізняються і для чого їх фарбують у чорний колір

Text

16:18 Яке озброєння необхідне ЗСУ — бійці про ситуацію на фронті та потреби армії

Text

15:36 Стало відомо, як Україні вдалося уникнути відключень світла взимку

Text

08:00 Що зміниться в березні для українців — виплати, тарифи і не тільки — ефір Новини.LIVE

29 лютого 2024
Text

21:00 Туск погрожує закрити кордон та що вимагають польські фермери — ефір Новини.LIVE

Text

20:00 Хто стоїть за польськими страйкарями і чому країна їх не контролює — ефір Новини.LIVЕ

Text

19:43 РФ отримала доступ до планів контрнаступу ЗСУ у 2023-му — що про це думають українці

Text

19:00 Хто "злив" Кремлю плани контрнаступу ЗСУ — прямий ефір

Text

18:34 Мобілізаційний законопроєкт — нардеп пояснив, що не так з положенням про демобілізацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:00 Життя під обстрілами — як живуть люди у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі

Text

17:10 Нові "шахеди" РФ — чим відрізняються і для чого їх фарбують у чорний колір

Text

16:18 Яке озброєння необхідне ЗСУ — бійці про ситуацію на фронті та потреби армії

Text

15:36 Стало відомо, як Україні вдалося уникнути відключень світла взимку

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18

В ефірі Ранок.LIVE поговоримо про те, чого українцям варто очікувати в березні. Зокрема звернемо увагу на очікувані тарифи на комунальні послуги та спрогнозуємо, на кого очікують грошонові виплати.

Подивитися ефір можна о 8.00 за посиланням.

Про що ефір

З 1 березня 2024 року змінюється порядок виплат для внутрішньо переміщених осіб. Тепер допомогу від держави автоматично отримуватимуть тільки окремі категорії переселенців, іншим доведеться подавати нову заяву.

При цьому частину ВПО можуть позбавити допомоги — критерії призначення допомоги стали більш жорсткими.

Військова стратегія України: вижити в 2024 році, щоб перемогти в 2025 році.

Про це та не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE. Ними стали:

  • Андрій Новак — голова Комітету економістів України;
  • Юрій Гаврилечко — економічний експерт;
  • Євген Добряк — експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання;
  • Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;
  • Юрій Камельчук — народний депутат, "Слуга Народу";
  • Михайло Цимбалюк — перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Раніше ми повідомляли, що в Україні з 1 березня не планується скасування субсидій на комунальні послуги. Громадяни зможуть продовжувати користуватися цією формою державної підтримки.

На українців чекають зміни у порядку призначення виплат виділеної державної допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з 1 березня 2024 року. Згідно з оновленими правилами, деякі переселенці можуть втратити право на ці виплати.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:16 Загальна мобілізація — які професії потрібні на фронті у першу чергу

08:02 Росія готова передати Україні тіла полонених, які нібито загинули у катастрофі Іл-76, — ЗМІ

Text

08:00 Що зміниться в березні для українців — виплати, тарифи і не тільки — ефір Новини.LIVE

07:52 Послуги ЖКГ, продукти та бензин — як змінились ціни для українців

07:50 В Україні розширюють ділянки вимірювання швидкості — в поліції назвали регіони

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:48 Японія запровадила більш жорсткі санкції проти Росії

Новина з відео

07:48 Це має зробити кожен чоловік після вручення повістки — у ТЦК пояснили

07:38 Динамо може залишитися без капітана — Буяльський чекає на трансфер

07:30 Смерть чоловіка у ТЦК на Тернопільщині — прокуратура почала розслідування

07:03 Полтавську область потрусило — українці могли відчути землетрус

08:16 Загальна мобілізація — які професії потрібні на фронті у першу чергу

08:02 Росія готова передати Україні тіла полонених, які нібито загинули у катастрофі Іл-76, — ЗМІ

07:52 Послуги ЖКГ, продукти та бензин — як змінились ціни для українців

07:50 В Україні розширюють ділянки вимірювання швидкості — в поліції назвали регіони

07:48 Японія запровадила більш жорсткі санкції проти Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:48 Це має зробити кожен чоловік після вручення повістки — у ТЦК пояснили

07:38 Динамо може залишитися без капітана — Буяльський чекає на трансфер

07:30 Смерть чоловіка у ТЦК на Тернопільщині — прокуратура почала розслідування

07:03 Полтавську область потрусило — українці могли відчути землетрус

07:01 Ціни на зерно в Україні — скільки коштує кукурудза на початку березня

06:30 Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

Новина з фото

06:00 Чого нам чекати від весни — як зміниться вартість комуналки для одеситів

29 лютого 2024
Ексклюзив

19:55 Висипання зерна у Польщі та провокації з боку Росії — розмова з економістом

07:03 Війна в Ізраїлі — що відбувається в Секторі Гази і що буде далі

06:30 Артустановка DITA — що за техніку Нідерланди замовили для ЗСУ у Чехії

06:22 Тарифи, соцвиплати та пенсії — що зміниться для українців з 1 березня

28 лютого 2024

06:40 Ціни на дорогоцінні метали в Україні — скільки коштує золото у лютому

06:30 Війська НАТО в Україні — чому Макрон раптом заговорив про це

Ексклюзив

06:16 Травень-червень — вирішальний, — Мельник із 47-ї бригади про війну проти РФ

Ексклюзив

05:40 Гордон назвав три кроки, які можуть покращити мобілізацію

Text

08:00 Що зміниться в березні для українців — виплати, тарифи і не тільки — ефір Новини.LIVE

29 лютого 2024
Text

21:00 Туск погрожує закрити кордон та що вимагають польські фермери — ефір Новини.LIVE

Text

20:00 Хто стоїть за польськими страйкарями і чому країна їх не контролює — ефір Новини.LIVЕ

Text

19:43 РФ отримала доступ до планів контрнаступу ЗСУ у 2023-му — що про це думають українці

Text

19:00 Хто "злив" Кремлю плани контрнаступу ЗСУ — прямий ефір

Text

18:34 Мобілізаційний законопроєкт — нардеп пояснив, що не так з положенням про демобілізацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:00 Життя під обстрілами — як живуть люди у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі

Text

17:10 Нові "шахеди" РФ — чим відрізняються і для чого їх фарбують у чорний колір

Text

16:18 Яке озброєння необхідне ЗСУ — бійці про ситуацію на фронті та потреби армії

Text

15:36 Стало відомо, як Україні вдалося уникнути відключень світла взимку