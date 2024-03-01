Что изменится в марте для украинцев — выплаты, тарифы и не только — эфир Новини.LIVE

В эфире Ранок.LIVE поговорим о том, чего украинцам следует ожидать в марте. В частности, обратим внимание на ожидаемые тарифы на коммунальные услуги и спрогнозируем, кого ожидают денежные выплаты.

Посмотреть эфир можно в 8.00 по ссылке.

О чем эфир

С 1 марта 2024 г. меняется порядок выплат для внутренне перемещенных лиц. Теперь помощь от государства будут автоматически получать только отдельные категории переселенцев, другим придется подавать новое заявление.

При этом часть ВПЛ могут лишить помощи — критерии назначения помощи ужесточились.

Военная стратегия Украины: выжить в 2024 году, чтобы победить в 2025 году.

Об этом не только поговорим с гостями студии Новости.LIVE. Ими стали:

Андрей Новак — председатель Комитета экономистов Украины;

Юрий Гаврилечко — экономический эксперт;

Евгений Добряк — эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва;

Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг;

Юрий Камельчук — народный депутат, "Слуга Народа";

Михаил Цымбалюк — первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Ранее сообщалось, что в Украине с 1 марта не планируется отмена субсидий на коммунальные услуги. Граждане смогут продолжать использовать эту форму государственной поддержки.

Украинцев ждут изменения в порядке назначения выплат выделенной государственной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) с 1 марта 2024 года. Согласно обновленным правилам некоторые переселенцы могут потерять право на эти выплаты.