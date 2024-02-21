Що вимагають поляки на протестах та зустріч Зеленського з фракцією — ефір Новини.LIVE

На протесті польських фермерів помітили плакат із закликами до російського диктатора Володимир Путіна "розібратися з Україною та Брюсселем", а український Президент Володимир Зеленський має зустрітись із членами фракції "Слуга народу". Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE.

Прямий ефір, який розпочнеться о 08:00, можна переглянути на нашому YouTube-каналі.

Що обговорюватимуть експерти

Гості студії Новини.LIVE не залишать поза увагою масштабні мітинги польських аграріїв на кордоні. У вівторок, 20 лютого, на таких акціях помітили плакат із закликами до російського диктатора Володимир Путіна "розібратися з Україною та Брюсселем". На тракторі з цим плакатом майорів радянський прапор. Чого реально вимагають поляки, чому польський уряд ніяк не вгамує своїх фермерів та чи не стирчать за провокаціями вуха Кремля, розберуться експерти.

Крім того, джерело у фракції "Слуга народу" повідомило, що у найближчому майбутньому Володимир Зеленський зустрінеться з членами фракції.

Хто став гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

Сергій Грабський — полковник, військовий експерт,

Олег Лісний — політолог,

Пьотр Кульпа — польський експерт, колишній член уряду Польщі,

Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України,

Володимир Ращук — позивний "АРТИСТ", офіцер секції S3, 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ,

Олег Дунда — народний депутат України, партія "Слуга народу",

Руслан Осипенко — дипломат,

Олександр Аліксійчук — член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено або повністю заблоковано.

Крім того, польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика — Шегині" та розсипали українське зерно з вантажного вагона на колії, який прямував до Німеччини.

Того ж дня розпочався мирний мітинг українських перевізників на польському кордоні у відповідь на дії аграріїв сусідньої країни.