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Что требуют поляки на протестах и встреча Зеленского с фракцией — эфир Новини.LIVE

Что требуют поляки на протестах и встреча Зеленского с фракцией — эфир Новини.LIVE

21 февраля 2024 г. 7:55

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07:55 Что требуют поляки на протестах и встреча Зеленского с фракцией — эфир Новини.LIVE

20 февраля 2024
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20:00 Легализация медицинского каннабиса и мифы об алкоголе — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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19:48Блокада границы фермерами — Новини.LIVE узнали что думают поляки о митингах

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18:45 В ВР назвали "противоречивые" нормы нового законопроекта о мобилизации

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18:15 Уничтожение Авдеевки, тактика на фронте, угроза наступления из Беларуси — эфир Новини.LIVE

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17:51 День памяти Героев Небесной Сотни — как украинцы вспоминают события 10-летней давности

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17:21 Революция Достоинства — военный вспомнил события Майдана

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16:40 Как изменилась активность авиации РФ после уничтожения российских истребителей — Игнат ответил

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15:42 В 3 ОШБр рассказали о ситуации в Авдеевке и на ее окраинах

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14:58 Порошенко с женой почтили память Небесной Сотни

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07:55 Что требуют поляки на протестах и встреча Зеленского с фракцией — эфир Новини.LIVE

20 февраля 2024
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20:00 Легализация медицинского каннабиса и мифы об алкоголе — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Text

19:48 Блокада границы фермерами — Новини.LIVE узнали что думают поляки о митингах

Text

18:45 В ВР назвали "противоречивые" нормы нового законопроекта о мобилизации

Text

18:15 Уничтожение Авдеевки, тактика на фронте, угроза наступления из Беларуси — эфир Новини.LIVE

Text

17:51 День памяти Героев Небесной Сотни — как украинцы вспоминают события 10-летней давности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:21 Революция Достоинства — военный вспомнил события Майдана

Text

16:40 Как изменилась активность авиации РФ после уничтожения российских истребителей — Игнат ответил

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15:42 В 3 ОШБр рассказали о ситуации в Авдеевке и на ее окраинах

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14:58 Порошенко с женой почтили память Небесной Сотни

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На протесте польских фермеров заметили плакат с призывами к российскому диктатору Владимиру Путину "разобраться с Украиной и Брюсселем", а украинский Президент Владимир Зеленский должен встретиться с членами фракции "Слуга народа". Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE.

Прямой эфир, который начнется в 08:00, можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Что будут обсуждать эксперты

Гости студии Новини.LIVE не оставят без внимания масштабные митинги польских аграриев на границе. Во вторник, 20 февраля, на таких акциях был замечен плакат с призывами к российскому диктатору Владимиру Путину "разобраться с Украиной и Брюсселем". На тракторе с этим плакатом развевался советский флаг. Чего реально требуют поляки, почему польское правительство никак не уймет своих фермеров и не торчат ли за провокациями уши Кремля, разберутся эксперты.

Кроме того, источник во фракции "Слуга народа" сообщил, что в ближайшем будущем Владимир Зеленский встретится с членами фракции.

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Сергей Грабский — полковник, военный эксперт,
  • Олег Лесной — политолог,
  • Петр Кульпа — польский эксперт, бывший член правительства Польши,
  • Андрей Демченко — представитель Государственной пограничной службы Украины,
  • Владимир Ращук — позывной "АРТИСТ", офицер секции S3, 3-го батальона "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ,
  • Олег Дунда — народный депутат Украины, партия "Слуга народа",
  • Руслан Осипенко — дипломат,
  • Александр Аликсийчук — член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Напомним, 20 февраля польские протестующие начали полную блокаду украинской границы, в результате чего движение транспорта почти на всех КПП ограничено или полностью заблокировано.

Кроме того, польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на пути, который направлялся в Германию.

В тот же день начался мирный митинг украинских перевозчиков на польской границе в ответ на действия аграриев соседней страны.

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07:48 Помощь в оплате коммуналки — в ПФУ назвали важный нюанс

07:42 Стало известно, когда первая группа украинских пилотов завершит обучение на F-16

Новость с фото

07:34 Раскрыт секретный рецепт, подаривший древнеегипетским мумиям вечную жизнь

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:25 Российская разведка активизирует свои усилия против стран НАТО, — ISW

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19:48 Блокада границы фермерами — Новини.LIVE узнали что думают поляки о митингах

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18:45 В ВР назвали "противоречивые" нормы нового законопроекта о мобилизации

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18:15 Уничтожение Авдеевки, тактика на фронте, угроза наступления из Беларуси — эфир Новини.LIVE

Text

17:51 День памяти Героев Небесной Сотни — как украинцы вспоминают события 10-летней давности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:21 Революция Достоинства — военный вспомнил события Майдана

Text

16:40 Как изменилась активность авиации РФ после уничтожения российских истребителей — Игнат ответил

Text

15:42 В 3 ОШБр рассказали о ситуации в Авдеевке и на ее окраинах

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14:58 Порошенко с женой почтили память Небесной Сотни