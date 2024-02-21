Что требуют поляки на протестах и встреча Зеленского с фракцией — эфир Новини.LIVE

На протесте польских фермеров заметили плакат с призывами к российскому диктатору Владимиру Путину "разобраться с Украиной и Брюсселем", а украинский Президент Владимир Зеленский должен встретиться с членами фракции "Слуга народа". Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE.

Прямой эфир, который начнется в 08:00, можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Что будут обсуждать эксперты

Гости студии Новини.LIVE не оставят без внимания масштабные митинги польских аграриев на границе. Во вторник, 20 февраля, на таких акциях был замечен плакат с призывами к российскому диктатору Владимиру Путину "разобраться с Украиной и Брюсселем". На тракторе с этим плакатом развевался советский флаг. Чего реально требуют поляки, почему польское правительство никак не уймет своих фермеров и не торчат ли за провокациями уши Кремля, разберутся эксперты.

Кроме того, источник во фракции "Слуга народа" сообщил, что в ближайшем будущем Владимир Зеленский встретится с членами фракции.

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Сергей Грабский — полковник, военный эксперт,

Олег Лесной — политолог,

Петр Кульпа — польский эксперт, бывший член правительства Польши,

Андрей Демченко — представитель Государственной пограничной службы Украины,

Владимир Ращук — позывной "АРТИСТ", офицер секции S3, 3-го батальона "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ,

Олег Дунда — народный депутат Украины, партия "Слуга народа",

Руслан Осипенко — дипломат,

Александр Аликсийчук — член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Напомним, 20 февраля польские протестующие начали полную блокаду украинской границы, в результате чего движение транспорта почти на всех КПП ограничено или полностью заблокировано.

Кроме того, польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на пути, который направлялся в Германию.

В тот же день начался мирный митинг украинских перевозчиков на польской границе в ответ на действия аграриев соседней страны.