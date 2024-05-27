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Що треба для відстрочки та які графіки відключення світла будуть влітку — головні новини 27 травня

Що треба для відстрочки та які графіки відключення світла будуть влітку — головні новини 27 травня

27 травня 2024 р. 23:56

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23:56 Що треба для відстрочки та які графіки відключення світла будуть влітку — головні новини 27 травня

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18:02Новий зріст цін для українців, США та Китай на Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

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09:54 Стали відомі подробиці страшного удару Росії по Епіцентру в Харкові

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09:13 Під завалами досі можуть перебувати люди — речник ДСНС про наслідки удару по Харкову

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08:35 Наслідки масованого удару РФ по Харкову — екстрений ефір Новини.LIVE

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23:56 Що треба для відстрочки та які графіки відключення світла будуть влітку — головні новини 27 травня

Text

18:02 Новий зріст цін для українців, США та Китай на Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

Text

12:48 Братчук прокоментував чи стабілізувалася лінія фронту на Харківщині

Text

08:03 Використання зброї по РФ, атака Епіцентру та наступ росіян — ефір Ранок.LIVE

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00:07 Новак пояснив, чи вдасться Україні відновити енергосистему після ударів Росії

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16:46 У Києві сотні людей долучилися до акції Free Azov на підтримку військовополонених

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13:25 Військовий Назаренко розповів, що думає про новий закон о мобілізації

Text

09:54 Стали відомі подробиці страшного удару Росії по Епіцентру в Харкові

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09:13 Під завалами досі можуть перебувати люди — речник ДСНС про наслідки удару по Харкову

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08:35 Наслідки масованого удару РФ по Харкову — екстрений ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що понад 90 країн підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру. Водночас у ТЦК розповіли, які документи для відстрочки повинні надати здобувачі освіти.

Про ці й не тільки головні новини за 27 травня розповість Вадим Ярошенко у новому випуску програми "Просто Новини". 

Головні новини за 27 травня

  • Франція відправить в Україну інструкторів для підготовки українських військових.
  • Влітку графіки відключень можуть стати жорсткішими.
  • Відтепер ТЦК перевірятимуть підстави надання відстрочок.

Нагадаємо, що Україна та Іспанія підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Вона спрямована на підтримку озброєнь та допомогу в реконструкції і розмінуванні. 

Раніше ми писали, що посадовця одного з одеських районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки викрили у масштабній схемі допомозі ухилянтам. Чоловік на призовниках, які не хотіли служити, заробив понад мільйон доларів.

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27 травня 2024

23:59 Потреби й підготовка ЗСУ — Сирський поспілкувався з головою Генштабу Польщі

23:39 У ТЦК відреагували на затримання головреда "Економічної правди"

23:37 Переговори щодо інструкторів із Франції ще тривають — Міноборони уточнило заяву Сирського

23:31 У Парламентській асамблеї НАТО закликають дозволити Україні бити по території РФ західною зброєю

23:30 В США відбулася церемонія вшанування полеглих воїнів американської армії — подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:48 Братчук прокоментував чи стабілізувалася лінія фронту на Харківщині

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