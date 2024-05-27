Що треба для відстрочки та які графіки відключення світла будуть влітку — головні новини 27 травня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що понад 90 країн підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру. Водночас у ТЦК розповіли, які документи для відстрочки повинні надати здобувачі освіти.

Про ці й не тільки головні новини за 27 травня розповість Вадим Ярошенко у новому випуску програми "Просто Новини".

Головні новини за 27 травня

Франція відправить в Україну інструкторів для підготовки українських військових.

Влітку графіки відключень можуть стати жорсткішими.

Відтепер ТЦК перевірятимуть підстави надання відстрочок.

Нагадаємо, що Україна та Іспанія підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Вона спрямована на підтримку озброєнь та допомогу в реконструкції і розмінуванні.

Раніше ми писали, що посадовця одного з одеських районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки викрили у масштабній схемі допомозі ухилянтам. Чоловік на призовниках, які не хотіли служити, заробив понад мільйон доларів.