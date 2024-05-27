Что нужно для отсрочки и какие графики отключения света будут летом — главные новости 27 мая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что более 90 стран подтвердили свое участие в Глобальном саммите мира. В то же время в ТЦК рассказали, какие документы для отсрочки должны предоставить соискатели образования.

Об этих и не только главных новостях за 27 мая расскажет Вадим Ярошенко в новом выпуске программы "Просто Новости".

Главные новости за 27 мая

Франция отправит в Украину инструкторов для подготовки украинских военных.

Летом графики отключений могут стать более жесткими.

Теперь ТЦК будут проверять основания предоставления отсрочек.

Напомним, Украина и Испания подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Она направлена на поддержку вооружений и помощь в реконструкции и разминировании.

Ранее мы писали, что должностного лица одного из одесских районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки разоблачили в масштабной схеме помощи уклонистам. Человек на призывниках, которые не хотели служить, заработал более миллиона долларов.