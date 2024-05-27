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Что нужно для отсрочки и какие графики отключения света будут летом — главные новости 27 мая

Что нужно для отсрочки и какие графики отключения света будут летом — главные новости 27 мая

27 мая 2024 г. 23:56

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23:56 Что нужно для отсрочки и какие графики отключения света будут летом — главные новости 27 мая

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18:02Новый рост цен для украинцев, США и Китай на Саммите мира — эфир Вечір.LIVE

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12:48 Братчук прокомментировал, стабилизировалась ли линия фронта на Харьковщине

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08:03 Использование оружия по РФ, атака Эпицентра и наступление россиян — эфир Ранок.LIVE

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00:07 Новак объяснил, удастся ли Украине восстановить энергосистему после ударов России

26 мая 2024
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16:46 В Киеве сотни людей присоединились к акции Free Azov в поддержку военнопленных

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13:25 Военный Назаренко рассказал, что думает о новом законе о мобилизации

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09:54 Стали известны подробности страшного удара России по Эпицентру в Харькове

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09:13 Под завалами до сих пор могут находиться люди — спикер ГСЧС о последствиях удара по Харькову

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08:35 Последствия массированного удара РФ по Харькову — экстренный эфир Новини.LIVE

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23:56 Что нужно для отсрочки и какие графики отключения света будут летом — главные новости 27 мая

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18:02 Новый рост цен для украинцев, США и Китай на Саммите мира — эфир Вечір.LIVE

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12:48 Братчук прокомментировал, стабилизировалась ли линия фронта на Харьковщине

Text

08:03 Использование оружия по РФ, атака Эпицентра и наступление россиян — эфир Ранок.LIVE

Text

00:07 Новак объяснил, удастся ли Украине восстановить энергосистему после ударов России

26 мая 2024
Text

16:46 В Киеве сотни людей присоединились к акции Free Azov в поддержку военнопленных

Text

13:25 Военный Назаренко рассказал, что думает о новом законе о мобилизации

Text

09:54 Стали известны подробности страшного удара России по Эпицентру в Харькове

Text

09:13 Под завалами до сих пор могут находиться люди — спикер ГСЧС о последствиях удара по Харькову

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08:35 Последствия массированного удара РФ по Харькову — экстренный эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что более 90 стран подтвердили свое участие в Глобальном саммите мира. В то же время в ТЦК рассказали, какие документы для отсрочки должны предоставить соискатели образования.

Об этих и не только главных новостях за 27 мая расскажет Вадим Ярошенко в новом выпуске программы "Просто Новости".

Главные новости за 27 мая

  • Франция отправит в Украину инструкторов для подготовки украинских военных.
  • Летом графики отключений могут стать более жесткими.
  • Теперь ТЦК будут проверять основания предоставления отсрочек.

Напомним, Украина и Испания подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Она направлена на поддержку вооружений и помощь в реконструкции и разминировании.

Ранее мы писали, что должностного лица одного из одесских районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки разоблачили в масштабной схеме помощи уклонистам. Человек на призывниках, которые не хотели служить, заработал более миллиона долларов.

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