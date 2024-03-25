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Що приховують росіяни про теракт у ТЦ Крокус — Гудков в ефірі Новини.LIVE

Що приховують росіяни про теракт у ТЦ Крокус — Гудков в ефірі Новини.LIVE

25 березня 2024 р. 20:29

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20:29 Що приховують росіяни про теракт у ТЦ Крокус — Гудков в ефірі Новини.LIVE

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19:04 Новий тип балістики для удару по Києву — Плачков в ефірі Новини.LIVE

Text

18:44 Українська ППО може не витримати масованих ударів Росії — ефір Новини.LIVE

Text

18:04 Ранковий удар по Києву та теракт у ТЦ Крокус — Гавриш в ефірі Новини.LIVE

Text

14:57 Блокада на польському кордоні та обстріли Сумщини — у ДПСУ розповіли деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:38 У Печерському районі Києва триває розбір завалів — які наслідки обстрілу

Text

11:54 Плетенчук розповів, які ракети випустили окупанти під час атаки на Київ

Text

10:36 Бої за Новомихайлівку — у ДПСУ розповіли про штурми, полонених окупантів та знищення техніки

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09:44 Підвищення тарифів в Україні — експерт зробив важливу заяву

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Російський опозиційний політик та громадський діяч Геннадій Гудков став гостем студії Новини.LIVE. Він розповів, що приховують росіяни про теракт у московському торговому центрі "Крокус".

Подивитися ефір з Геннадієм Гудковим можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Новини.LIVE

Геннадій Гудков разом з ведучою Юлією Литвиненко поговорять про кривавий теракт у російському "Крокус Сіті Холл", про затриманих підозрюваних у теракті, "ІДІЛ", а також причетність до скоєного російських спецслужб. 

Теракт у ТЦ "Крокус"

Раніше ми повідомляли, що у Москві у п'ятницю, 22 березня, в торговельному центрі "Крокус" сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.

Також в Центрі протидії дезінформації заявили, що стрілянина в московському ТЦ могла бути операцією російських спецслужб, аби звинуватити Україну.

У Головному управлінні розвідки спростували інформацію Федеральної служби безпеки Росії про те, що стрільці, які скоїли теракт у Москві, нібито збиралися виїхати до України і мали там "відповідні контакти".

Крім того, влада РФ звинувачує у вчиненні стрілянини у московському торговому центрі "Крокус" громадян Таджикистану. У МЗС країни заперечили цю інформацію.

Також у московському торговому центрі зросла кількість загиблих внаслідок теракту. Наразі відомо про 133 жертви.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокусі" помстою Російській Федерації за боротьбу проти ісламістів. Цей напад бойовики назвали частиною своєї боротьби проти ворогів ісламу.

Посол Білорусі в Росії Дмитро Крутой заявив, що терористи, які влаштували теракт у торговому центрі "Крокус" в Москві, намагалися втекти не в Україну. За його словами, вони хотіли потрапити в Білорусь.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт у "Крокусі". Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін та інші покидьки намагаються звалити провину на когось іншого. 

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21:11 У деяких областях України знову оголосили повітряну тривогу — яка загроза

20:47 У Молдові повідомили про плани допомагати Україні ловити "ухилянтів"

20:44 Посол США у Британії заявила, що Путін не зупиниться у разі перемоги у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Депутати змінять правила реєстрації в електронному кабінеті призовника

20:20 Екскомандир полку Азов Жорін прокоментував теракт у ТЦ Крокус

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14:57 Блокада на польському кордоні та обстріли Сумщини — у ДПСУ розповіли деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:38 У Печерському районі Києва триває розбір завалів — які наслідки обстрілу

Text

11:54 Плетенчук розповів, які ракети випустили окупанти під час атаки на Київ

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10:36 Бої за Новомихайлівку — у ДПСУ розповіли про штурми, полонених окупантів та знищення техніки

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