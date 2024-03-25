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Что скрывают россияне о теракте в ТЦ Крокус — Гудков в эфире Новини.LIVE

Что скрывают россияне о теракте в ТЦ Крокус — Гудков в эфире Новини.LIVE

25 марта 2024 г. 20:29

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20:29 Что скрывают россияне о теракте в ТЦ Крокус — Гудков в эфире Новини.LIVE

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19:04 Новый тип баллистики для удара по Киеву — Плачков в эфире Новини.LIVE

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18:44 Украинская ПВО может не выдержать массированных ударов России — эфир Новини.LIVE

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18:04 Утренний удар по Киеву и теракт в ТЦ Крокус — Гавриш в эфире Новини.LIVE

Text

14:57 Блокада на польской границе и обстрелы Сумщины — в ГПСУ рассказали детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:38 В Печерском районе Киева продолжается разбор завалов — какие последствия обстрела

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11:54 Плетенчук рассказал, какие ракеты выпустили оккупанты во время атаки на Киев

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10:36 Бои за Новомихайловку — в ГПСУ рассказали о штурмах, пленных оккупантах и ​​уничтожении техники

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09:06 Программа защиты украинских электроподстанций существует еще с 2006 года – что предусматривает

Российский оппозиционный политик и общественный деятель Геннадий Гудков стал гостем студии Новини.LIVE. Он рассказал, что скрывают россияне о теракте в московском торговом центре "Крокус".

Посмотреть эфир с Геннадием Гудковым можно на YouTube канале Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE

Геннадий Гудков вместе с ведущей Юлией Литвиненко поговорят о кровавом теракте в российском "Крокус Сити Холл", о задержанных подозреваемых в теракте, "ИГИЛ", а также причастности к содеянному российских спецслужб. 

Теракт в ТЦ "Крокус"

Ранее мы сообщали, что в Москве в пятницу, 22 марта, в торговом центре "Крокус" произошла стрельба. Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту.

Также в Центре противодействия дезинформации заявили, что стрельба в московском ТЦ могла быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину.

В Главном управлении разведки опровергли информацию Федеральной службы безопасности России о том, что стрельцы, совершившие теракт в Москве, якобы собирались выехать в Украину и имели там "соответствующие контакты".

Кроме того, власти РФ обвиняют в совершении стрельбы в московском торговом центре "Крокус" граждан Таджикистана. В МИДе страны опровергли эту информацию.

Также в московском торговом центре возросло число погибших в результате теракта. Сейчас известно о 133 жертвах.

Террористическая группировка "Исламское государство" назвала теракт в "Крокусе" местью Российской Федерации за борьбу против исламистов. Это нападение боевики назвали частью своей борьбы против врагов ислама.

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил, что террористы, устроившие теракт в торговом центре "Крокус" в Москве, пытались сбежать не в Украину. По его словам, они хотели попасть в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт в "Крокусе". Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин и другие подонки пытаются свалить вину на кого-то другого.

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20:05 Удар РФ по Одессе — в ОВА назвали количество пострадавших

19:45 Стало известно, кому необходимо явиться в ТЦК без повестки с 1 апреля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:38 В Печерском районе Киева продолжается разбор завалов — какие последствия обстрела

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