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Що приховує скандальний законопроєкт про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

Що приховує скандальний законопроєкт про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

15 лютого 2024 р. 22:37

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22:37Що приховує скандальний законопроєкт про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

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19:00 Чому Польща не може вгамувати фермерів та кому потрібний конфлікт на кордоні — ефір Новини.LIVE

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18:00 Рожеві окуляри — активіст жорстко розкритикував мобілізацію "в смартфоні"

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13:50 У "Слузі народу" прокоментували питання регулювання Telegram

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13:10 Федоров розповів, як росіяни боряться з українським спротивом на окупованому Запоріжжі

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22:37 Що приховує скандальний законопроєкт про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

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19:30 Чому Україна більше не наступає та чим займається ГУР — Новини.LIVE

Text

19:00 Чому Польща не може вгамувати фермерів та кому потрібний конфлікт на кордоні — ефір Новини.LIVE

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18:00 Рожеві окуляри — активіст жорстко розкритикував мобілізацію "в смартфоні"

Text

17:20 У СБУ попередили українців про нові маніпуляції РФ у 2024-му

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:45 Блокада польського кордону — чи здатні перемовини вирішити ситуацію

Text

16:08 Експерт пояснив, у чому проблема Telegram та чи дійсно його заблокують

Text

14:45 Окупанти підтягують резерви поблизу Бахмута — військовий про ситуацію на напрямку

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Гості вечірнього ефіру Вечір.LIVE — народні депутати України Євген Шевченко, Юрій Камельчук та Олексій Гончаренко. Тема ефіру — що ховає в собі скандальний законопроєкт про мобілізацію від Кабміну та Міноборони України.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з нардепами Шевченком, Камельчуком та Гончаренком

Тема дискусії з ведучою каналу Діною Бернацькою:

  • ухвалений у першому читанні законопроєкт про мобілізацію;
  • фінансова сторона мобілізації;
  • питання демобілізації;
  • блокування рахунків;
  • бронювання за гроші;
  • обмеження консульських послуг та інше.

Нагадаємо, раніше у Польщі затримали громадянина України, який працював на спецслужби РФ.

Водночас генсек НАТО анонсував створення спільного з Україною тренувального центру.

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22:13 Україна може втратити Авдіївку — у Білому домі назвали причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:20 У СБУ попередили українців про нові маніпуляції РФ у 2024-му

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