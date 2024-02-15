Що приховує скандальний законопроєкт про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

Гості вечірнього ефіру Вечір.LIVE — народні депутати України Євген Шевченко, Юрій Камельчук та Олексій Гончаренко. Тема ефіру — що ховає в собі скандальний законопроєкт про мобілізацію від Кабміну та Міноборони України.

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Ефір Вечір.LIVE з нардепами Шевченком, Камельчуком та Гончаренком

Тема дискусії з ведучою каналу Діною Бернацькою:

ухвалений у першому читанні законопроєкт про мобілізацію;

фінансова сторона мобілізації;

питання демобілізації;

блокування рахунків;

бронювання за гроші;

обмеження консульських послуг та інше.

Нагадаємо, раніше у Польщі затримали громадянина України, який працював на спецслужби РФ.

Водночас генсек НАТО анонсував створення спільного з Україною тренувального центру.