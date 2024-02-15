Що приховує скандальний законопроєкт про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

Гості вечірнього ефіру Вечір.LIVE — народні депутати України Євген Шевченко, Юрій Камельчук та Олексій Гончаренко. Тема ефіру — що ховає в собі скандальний законопроєкт про мобілізацію від Кабміну та Міноборони України.
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Ефір Вечір.LIVE з нардепами Шевченком, Камельчуком та Гончаренком
Тема дискусії з ведучою каналу Діною Бернацькою:
- ухвалений у першому читанні законопроєкт про мобілізацію;
- фінансова сторона мобілізації;
- питання демобілізації;
- блокування рахунків;
- бронювання за гроші;
- обмеження консульських послуг та інше.
Нагадаємо, раніше у Польщі затримали громадянина України, який працював на спецслужби РФ.
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