Что скрывает скандальный законопроект о мобилизации — эфир Новини.LIVE

Гости вечернего эфира Вечір.LIVE — народные депутаты Украины Евгений Шевченко, Юрий Камельчук и Алексей Гончаренко. Тема эфира — что скрывает скандальный законопроект о мобилизации от Кабмина и Минобороны Украины.

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Эфир Вечір.LIVE с нардепами Шевченко, Камельчуком и Гончаренко

Тема дискуссии с ведущей канала Диной Бернацкой:

принятый в первом чтении законопроект о мобилизации;

финансовая сторона мобилизации;

вопросы демобилизации;

блокировка счетов;

бронирование за деньги;

ограничение консульских услуг и прочее.

Напомним, ранее в Польше задержали гражданина Украины, работавшего на спецслужбы РФ.

В то же время генсек НАТО анонсировал создание совместного с Украиной тренировочного центра.