Что скрывает скандальный законопроект о мобилизации — эфир Новини.LIVE

Гости вечернего эфира Вечір.LIVE — народные депутаты Украины Евгений Шевченко, Юрий Камельчук и Алексей Гончаренко. Тема эфира — что скрывает скандальный законопроект о мобилизации от Кабмина и Минобороны Украины.
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Эфир Вечір.LIVE с нардепами Шевченко, Камельчуком и Гончаренко
Тема дискуссии с ведущей канала Диной Бернацкой:
- принятый в первом чтении законопроект о мобилизации;
- финансовая сторона мобилизации;
- вопросы демобилизации;
- блокировка счетов;
- бронирование за деньги;
- ограничение консульских услуг и прочее.
Напомним, ранее в Польше задержали гражданина Украины, работавшего на спецслужбы РФ.
В то же время генсек НАТО анонсировал создание совместного с Украиной тренировочного центра.