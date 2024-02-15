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Что скрывает скандальный законопроект о мобилизации — эфир Новини.LIVE

Что скрывает скандальный законопроект о мобилизации — эфир Новини.LIVE

15 февраля 2024 г. 22:37

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22:37Что скрывает скандальный законопроект о мобилизации — эфир Новини.LIVE

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19:30 Почему Украина больше не наступает и чем занимается ГУР — Новини.LIVE

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19:00 Почему Польша не может унять фермеров и кому нужен конфликт на границе — эфир Новини.LIVE

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18:00 Розовые очки — активист жестко раскритиковал мобилизацию "в смартфоне"

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17:20 В СБУ предупредили украинцев о новых манипуляциях РФ в 2024-м

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16:45 Блокада польской границы — способны ли переговоры разрешить ситуацию

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16:08 Эксперт объяснил, в чем проблема Telegram и действительно ли его заблокируют

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14:45 Оккупанты подтягивают резервы вблизи Бахмута — военный о ситуации на направлении

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13:50 В "Слуге народа" прокомментировали вопрос регулирования Telegram

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13:10 Федоров рассказал, как россияне борются с украинским сопротивлением на оккупированном Запорожье

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22:37 Что скрывает скандальный законопроект о мобилизации — эфир Новини.LIVE

Text

19:30 Почему Украина больше не наступает и чем занимается ГУР — Новини.LIVE

Text

19:00 Почему Польша не может унять фермеров и кому нужен конфликт на границе — эфир Новини.LIVE

Text

18:00 Розовые очки — активист жестко раскритиковал мобилизацию "в смартфоне"

Text

17:20 В СБУ предупредили украинцев о новых манипуляциях РФ в 2024-м

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:45 Блокада польской границы — способны ли переговоры разрешить ситуацию

Text

16:08 Эксперт объяснил, в чем проблема Telegram и действительно ли его заблокируют

Text

14:45 Оккупанты подтягивают резервы вблизи Бахмута — военный о ситуации на направлении

Text

13:50 В "Слуге народа" прокомментировали вопрос регулирования Telegram

Text

13:10 Федоров рассказал, как россияне борются с украинским сопротивлением на оккупированном Запорожье

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Гости вечернего эфира Вечір.LIVE — народные депутаты Украины Евгений Шевченко, Юрий Камельчук и Алексей Гончаренко. Тема эфира — что скрывает скандальный законопроект о мобилизации от Кабмина и Минобороны Украины.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с нардепами Шевченко, Камельчуком и Гончаренко

Тема дискуссии с ведущей канала Диной Бернацкой:

  • принятый в первом чтении законопроект о мобилизации;
  • финансовая сторона мобилизации;
  • вопросы демобилизации;
  • блокировка счетов;
  • бронирование за деньги;
  • ограничение консульских услуг и прочее.

Напомним, ранее в Польше задержали гражданина Украины, работавшего на спецслужбы РФ.

В то же время генсек НАТО анонсировал создание совместного с Украиной тренировочного центра.

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22:27 В Польше задержан гражданин Украины, работавший на спецслужбы РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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