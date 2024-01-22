Що означає візит Туска в Київ та чи вдасться налагодити відносини з Польщею — Загородній в ефірі

Що означає візит Дональда Туска в Київ і чому Угорщина та Словаччина не хочуть бачити Україну в ЄС? Ці та інші питання обговорює ведучий Сергій Гулюк разом з політтехнологом Тарасом Загороднім в ефірі Новини.LIVE.
Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.
Відносини України та Польщі — на які зміни чекати
Так, в ефірі обговорюються такі теми:
- Наскільки важливий візит прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска до України?
- Як змінилися відносини України та Польщі?
- Перебудова аграрного сектору — наскільки це можливо зробити в умовах війни?
- Чому Угорщина та Словаччина не хочуть бачити Україну в ЄС?
- Де взяти гроші на мобілізацію?
- Чим закінчаться справи Гринкевича молодшого та бізнесмена Ігоря Мазепи?
Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск приїхав до Києва 22 січня. Це його перше офіційне відрядження в Україну на посаді прем'єра.
Він, зокрема, заявив, що у відносинах між Україною та Польщею є конфлікти інтересів. Він наголосив, ці проблеми слід владнати якомога швидше.