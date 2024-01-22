Что значит визит Туска в Киев и удастся ли наладить отношения с Польшей — Загородний в эфире

Что означает визит Дональда Туска в Киев и почему Венгрия и Словакия не хотят видеть Украину в ЕС? Эти и другие вопросы обсуждает ведущий Сергей Гулюк вместе с политтехнологом Тарасом Загородним в эфире Новини.LIVE.

Видео можно посмотреть по ссылке Новиини.LIVE.

Отношения Украины и Польши — каких изменений ждать

Так, в эфире обсуждаются следующие темы:

Насколько важен визит премьер-министра Польши Дональда Туска в Украину?

Как изменились отношения Украины и Польши?

Перестройка аграрного сектора — насколько это возможно сделать в условиях войны?

Почему Венгрия и Словакия не желают видеть Украину в ЕС?

Где взять деньги на мобилизацию?

Чем закончатся дела Гринкевича младшего и бизнесмена Игоря Мазепы?

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск приехал в Киев 22 января. Это его первая официальная командировка в Украину в должности премьера.

Он, в частности, заявил, что в отношениях между Украиной и Польшей есть конфликты интересов. Он подчеркнул, эти проблемы следует устранить как можно скорее.