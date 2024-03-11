Що не так з підвищенням зарплат та пенсій бійцям ЗСУ — Андрій Рева в ефірі Новини.LIVE

Новий гість етеру програми Вечір.LIVE — ексміністр соціальної політики у 2016-2019 роках Андрій Рева. Тема ефіру — що пішло не так з підвищенням зарплат та пенсій військовослужбовцям ЗСУ.

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Ефір Вечір.LIVE з Андрієм Ревою

Дискусійні теми з ведучою каналу, Діною Бернацькою:

індексація пенсій;

підвищення зарплат військових на фронті;

серйозні питання, які виникають до роботи нинішньої української влади.

Нагадаємо, раніше з 1 березня 2024 року внаслідок масштабної індексації пенсій для громадян, ветеранам війни обмежили виплати, які відв'язали від прожиткового мінімуму.

Водночас Україна заборгувала пенсіонерам 66 млрд грн.