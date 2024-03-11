Что не так с повышением зарплат и пенсий бойцам ВСУ — Андрей Рева в эфире Новини.LIVE

Новый гость эфира программы Вечір.LIVE — экс-министр социальной политики в 2016-2019 годах Андрей Рева. Тема эфира — что пошло не так с повышением зарплат и пенсий военнослужащим ВСУ.
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Эфир Вечір.LIVE с Андреем Ревой
Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:
- индексация пенсий;
- повышение зарплат военных на фронте;
- серьезные вопросы, возникающие к работе нынешней украинской власти.
Напомним, ранее с 1 марта 2024 года в результате масштабной индексации пенсий для граждан, ветеранам войны ограничили выплаты, которые отвязали от прожиточного минимума.
В то же время Украина должна пенсионерам 66 млрд грн.