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Что не так с повышением зарплат и пенсий бойцам ВСУ — Андрей Рева в эфире Новини.LIVE

Что не так с повышением зарплат и пенсий бойцам ВСУ — Андрей Рева в эфире Новини.LIVE

11 марта 2024 г. 18:19

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18:19 Что не так с повышением зарплат и пенсий бойцам ВСУ — Андрей Рева в эфире Новини.LIVE

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18:14 Командир подразделения БпЛА рассказал, какие изменения необходимо ввести в ВСУ

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17:23 В Украине сейчас не работает законодательство мирного времени — нардеп озвучил причины

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16:28 Возможны ли в России теракты накануне выборов — ответ эксперта

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15:34 Получит ли Украина приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне — мнение эксперта

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12:19 В ГУР показали кадры операции по возвращению вышек Бойка

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10:51 Украина проводит переговоры с США и ЕС по открытию аэропортов

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07:59Швеция станет членом НАТО и отправка войск Альянса в Украину — эфир Новини.LIVE

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19:45 Психолог объяснил, как корректно обратиться к военному, нуждающемуся в помощи

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17:27 Военный ответил, стоит ли обучать украинских школьников управлению дронами

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18:19 Что не так с повышением зарплат и пенсий бойцам ВСУ — Андрей Рева в эфире Новини.LIVE

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18:14 Командир подразделения БпЛА рассказал, какие изменения необходимо ввести в ВСУ

Text

17:23 В Украине сейчас не работает законодательство мирного времени — нардеп озвучил причины

Text

16:28 Возможны ли в России теракты накануне выборов — ответ эксперта

Text

15:34 Получит ли Украина приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне — мнение эксперта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:19 В ГУР показали кадры операции по возвращению вышек Бойка

Text

10:51 Украина проводит переговоры с США и ЕС по открытию аэропортов

Text

07:59 Швеция станет членом НАТО и отправка войск Альянса в Украину — эфир Новини.LIVE

10 марта 2024
Text

19:45 Психолог объяснил, как корректно обратиться к военному, нуждающемуся в помощи

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17:27 Военный ответил, стоит ли обучать украинских школьников управлению дронами

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Новый гость эфира программы Вечір.LIVE — экс-министр социальной политики в 2016-2019 годах Андрей Рева. Тема эфира — что пошло не так с повышением зарплат и пенсий военнослужащим ВСУ.

Просмотреть эфир можно по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Андреем Ревой

Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:

  • индексация пенсий;
  • повышение зарплат военных на фронте;
  • серьезные вопросы, возникающие к работе нынешней украинской власти.

Напомним, ранее с 1 марта 2024 года в результате масштабной индексации пенсий для граждан, ветеранам войны ограничили выплаты, которые отвязали от прожиточного минимума.

В то же время Украина должна пенсионерам 66 млрд грн.

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18:58 По всей Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза для областей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:19 Что не так с повышением зарплат и пенсий бойцам ВСУ — Андрей Рева в эфире Новини.LIVE

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18:14 Командир подразделения БпЛА рассказал, какие изменения необходимо ввести в ВСУ

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17:23 В Украине сейчас не работает законодательство мирного времени — нардеп озвучил причины

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10:51 Украина проводит переговоры с США и ЕС по открытию аэропортов

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