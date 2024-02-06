Що не так із законопроєктом про мобілізацію та хто замінить Залужного — ефір Новини.LIVE

Гостями студії Ранок.LIVE стали військовий аналітик Денис Попович, народний депутат України Георгій Мазурашу, політолог Петро Олещук та інші експерти та політики. Під час ефіру вони разом з ведучими обговорили новий законопроєкт про мобілізацію та хто зможе замінити Валерія Залужного на посаді Головнокомандувача ЗСУ.

Ефір Новини.LIVE можна переглянути на нашому Youtube у вівторок, 5 лютого.

Про що ефір

Відомо, що Антикорупційний комітет Верховної Ради визнав законопроєкт про мобілізацію таким, що має корупційні ризики.

Також нещодавно низка ЗМІ повідомила, що президент України Володимир Зеленський намагався усунути Валерія Залужного з посади, проте проти виступили Буданов і Сирський.

Крім того, експерти обговорили подію, коли за Bihus.Info незаконно стежила СБУ, операцію здійснював Департамент захисту нацдержавності.

Водночас до ефіру приєдналися й офіцер секції S3, 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного командування НГУ "Рубіж" Володимир Ращук, політичний та громадський діяч Микола Томенко, нардеп Сергій Евтушок, член Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ігор Кривошеєв та Надзвичайний та Повноважний Посол Андрій Веселовський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський вперше заявив, що планує звільнити з посади Валерія Залужного. За словами глави держави, він хоче замінити деяке керівництво не лише в армії.

Також ми писали, що Залужному не знайшли заміну через чутки про його можливе звільнення. Нині головними кандидатами на цю посаду вважаються очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов та командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.