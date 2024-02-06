Что не так с законопроектом о мобилизации и кто заменит Залужного — эфир Новини.LIVE

Гостями студии Ранок.LIVE стали военный аналитик Денис Попович, народный депутат Украины Георгий Мазурашу, политолог Петр Олещук и другие эксперты и политики. Во время эфира они вместе с ведущими обсудили новый законопроект о мобилизации и кто сможет заменить Валерия Залужного в должности Главнокомандующего ВСУ.

Эфир Новини.LIVE можно посмотреть на нашем Youtube во вторник, 5 февраля.

О чем эфир

Известно, что Антикоррупционный комитет Верховной Рады признал законопроект о мобилизации имеющим коррупционные риски.

Также недавно ряд СМИ сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский пытался отстранить Валерия Залужного от должности, однако против выступили Буданов и Сырский.

Кроме того, эксперты обсудили произошедшее, когда за Bihus.Info незаконно следила СБУ, операцию осуществлял Департамент защиты нацгосударства.

В то же время, к эфиру присоединились и офицер секции S3, 3-го батальона "Свобода" 4-й Бригады оперативного командования НГУ "Рубеж" Владимир Ращук, политический и общественный деятель Николай Томенко, нардеп Сергей Евтушок, член Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского Игорь Кривошеев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей Веселовский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский впервые заявил, что планирует уволить с должности Валерия Залужного. По словам главы государства, он хочет заменить некоторое руководство не только в армии.

Также мы писали, что Залужному не нашли замену из-за слухов о его возможном увольнении. В настоящее время главными кандидатами на этот пост считаются глава Главного управления разведки Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.