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Що насправді отримає Україна від США — ефір Новини.LIVE

Що насправді отримає Україна від США — ефір Новини.LIVE

25 квітня 2024 р. 19:00

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19:00 Що насправді отримає Україна від США — ефір Новини.LIVE

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18:30Критичний стан енергетики та чи буде блекаут влітку — ефір Новини.LIVE

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15:49 Обмеження консульських послуг — чи можливо виграти суд

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14:56 Кучеренко пояснив, чому деякі нардепи вимагають відставки Сольського

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14:36 Чи дійсно РФ захопила Очеретине на Донеччині — відповідь Волошина

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14:08 Ситуація у Часовому Яру — речник ОСУВ Хортиця Волошин відповів, чи є там армія РФ

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12:42 Ймовірність висока — нардеп розповів, коли в Україні можуть підвищити тарифи на електрику

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12:03 Нічний удар по Смілі на Черкащині — речник ПС Євлаш розповів про наслідки

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11:42 Доля TikTok і Telegram — нардепка розповіла, чи блокуватимуть соцмережі в Україні

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10:57РФ використовує снаряди з Китаю та КНДР, — речник ОСУВ Хортиця Волошин

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19:00 Що насправді отримає Україна від США — ефір Новини.LIVE

Text

18:30 Критичний стан енергетики та чи буде блекаут влітку — ефір Новини.LIVE

Text

15:49 Обмеження консульських послуг — чи можливо виграти суд

Text

14:56 Кучеренко пояснив, чому деякі нардепи вимагають відставки Сольського

Text

14:36 Чи дійсно РФ захопила Очеретине на Донеччині — відповідь Волошина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:08 Ситуація у Часовому Яру — речник ОСУВ Хортиця Волошин відповів, чи є там армія РФ

Text

12:42 Ймовірність висока — нардеп розповів, коли в Україні можуть підвищити тарифи на електрику

Text

12:03 Нічний удар по Смілі на Черкащині — речник ПС Євлаш розповів про наслідки

Text

11:42 Доля TikTok і Telegram — нардепка розповіла, чи блокуватимуть соцмережі в Україні

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10:57 РФ використовує снаряди з Китаю та КНДР, — речник ОСУВ Хортиця Волошин

Спецгість студії Вечір.LIVE — капітан першого рангу ВМС США, Юрій Гаррі Табах. Тема ефіру — що насправді отримає Україна від США після ухвалення пакету допомоги.

Переглянути ефір можна о 19:00 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Юрієм Гаррі Табахом

Дискусійні теми з ведучою каналу Діною Бернацькою:

  • новий пакет допомоги для України;
  • ймовірну таємну передачу Україні ракет ATACMS та чому це неможливо;
  • надійну союзницьку підтримку США. 

Раніше Сенат США підтримав пакет законопроєктів щодо надання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та конфіскації активів РФ. Загальний обсяг американської допомоги Україні становить майже 61 млрд доларів.

У середу, 24 квітня, президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання допомоги Україні та заявив, що військові постачання почнуться найближчими годинами.

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19:19 У Балаклії збільшилася кількість поранених внаслідок удару РФ, — МВС

19:10 Зеленський заявив, що Україна має швидко отримати від США потрібну допомогу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:07 Європарламент визнав Путіна нелегітимним президентом Росії

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:08 Ситуація у Часовому Яру — речник ОСУВ Хортиця Волошин відповів, чи є там армія РФ

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