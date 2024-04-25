Що насправді отримає Україна від США — ефір Новини.LIVE

Спецгість студії Вечір.LIVE — капітан першого рангу ВМС США, Юрій Гаррі Табах. Тема ефіру — що насправді отримає Україна від США після ухвалення пакету допомоги.
Переглянути ефір можна о 19:00 за посиланням.
Ефір Вечір.LIVE з Юрієм Гаррі Табахом
Дискусійні теми з ведучою каналу Діною Бернацькою:
- новий пакет допомоги для України;
- ймовірну таємну передачу Україні ракет ATACMS та чому це неможливо;
- надійну союзницьку підтримку США.
Раніше Сенат США підтримав пакет законопроєктів щодо надання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та конфіскації активів РФ. Загальний обсяг американської допомоги Україні становить майже 61 млрд доларів.
У середу, 24 квітня, президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання допомоги Україні та заявив, що військові постачання почнуться найближчими годинами.