Що насправді отримає Україна від США — ефір Новини.LIVE

Спецгість студії Вечір.LIVE — капітан першого рангу ВМС США, Юрій Гаррі Табах. Тема ефіру — що насправді отримає Україна від США після ухвалення пакету допомоги.

Переглянути ефір можна о 19:00 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Юрієм Гаррі Табахом

Дискусійні теми з ведучою каналу Діною Бернацькою:

новий пакет допомоги для України;

ймовірну таємну передачу Україні ракет ATACMS та чому це неможливо;

надійну союзницьку підтримку США.

Раніше Сенат США підтримав пакет законопроєктів щодо надання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та конфіскації активів РФ. Загальний обсяг американської допомоги Україні становить майже 61 млрд доларів.

У середу, 24 квітня, президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання допомоги Україні та заявив, що військові постачання почнуться найближчими годинами.