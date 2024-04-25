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Что на самом деле получит Украина от США — эфир Новини.LIVE

Что на самом деле получит Украина от США — эфир Новини.LIVE

25 апреля 2024 г. 19:00

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19:00 Что на самом деле получит Украина от США — эфир Новини.LIVE

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18:30Критический стан энергетики и будет ли блэкаут летом — эфир Новини.LIVE

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15:49 Ограничение консульских услуг — возможно ли выиграть суд

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14:56 Кучеренко объяснил, почему некоторые нардепы требуют отставки Сольского

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14:36 Действительно ли РФ захватила Очеретино в Донецкой области — ответ Волошина

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14:08 Ситуация в Часовом Яру — спикер ОСУВ Хортица Волошин ответил, есть ли там армия РФ

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12:42 Вероятность высокая — нардеп рассказал, когда в Украине могут повысить тарифы на электричество

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12:03 Ночной удар по Смеле на Черкасщине — спикер ВС Евлаш рассказал о последствиях

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11:42 Судьба TikTok и Telegram — нардеп рассказала, будут ли блокировать соцсети в Украине

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10:57РФ использует снаряды из Китая и КНДР, — спикер ОСУВ Хортица Волошин

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19:00 Что на самом деле получит Украина от США — эфир Новини.LIVE

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18:30 Критический стан энергетики и будет ли блэкаут летом — эфир Новини.LIVE

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15:49 Ограничение консульских услуг — возможно ли выиграть суд

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14:56 Кучеренко объяснил, почему некоторые нардепы требуют отставки Сольского

Text

14:36 Действительно ли РФ захватила Очеретино в Донецкой области — ответ Волошина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:08 Ситуация в Часовом Яру — спикер ОСУВ Хортица Волошин ответил, есть ли там армия РФ

Text

12:42 Вероятность высокая — нардеп рассказал, когда в Украине могут повысить тарифы на электричество

Text

12:03 Ночной удар по Смеле на Черкасщине — спикер ВС Евлаш рассказал о последствиях

Text

11:42 Судьба TikTok и Telegram — нардеп рассказала, будут ли блокировать соцсети в Украине

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10:57 РФ использует снаряды из Китая и КНДР, — спикер ОСУВ Хортица Волошин

Спецгость студии Вечір.LIVE — капитан первого ранга ВМС США, Юрий Гарри Табах. Тема эфира — что действительно получит Украина от США после принятия пакета помощи.

Посмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Юрием Гарри Табахом

Дискуссионные темы с ведущей канала Диной Бернацкой:

  • новый пакет помощи для Украины;
  • вероятную тайную передачу Украине ракет ATACMS и почему это невозможно;
  • надежную союзническую поддержку США.

Ранее Сенат США поддержал пакет законопроектов по оказанию помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации активов РФ. Общий объем американской помощи Украине составляет около 61 млрд долларов.

В среду, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении помощи Украине и заявил, что военные поставки начнутся в ближайшие часы.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:59 Российского шпиона посадили за решетку в Польше

18:55 Сольский подал в отставку с должности министра агрополитики

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