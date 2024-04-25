Что на самом деле получит Украина от США — эфир Новини.LIVE

Спецгость студии Вечір.LIVE — капитан первого ранга ВМС США, Юрий Гарри Табах. Тема эфира — что действительно получит Украина от США после принятия пакета помощи.

Посмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Юрием Гарри Табахом

Дискуссионные темы с ведущей канала Диной Бернацкой:

новый пакет помощи для Украины;

вероятную тайную передачу Украине ракет ATACMS и почему это невозможно;

надежную союзническую поддержку США.

Ранее Сенат США поддержал пакет законопроектов по оказанию помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации активов РФ. Общий объем американской помощи Украине составляет около 61 млрд долларов.

В среду, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении помощи Украине и заявил, что военные поставки начнутся в ближайшие часы.