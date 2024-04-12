Що буде зі світлом? Закон про мобілізацію та заяви Зеленського про ухилянтів — ефір Новини.LIVE

Російські загарбники повністю знищили Трипільську ТЕС на Київщині під час масованого ракетного удару, а Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію. Ці та інші теми обговорюватимуть гості студії Новини.LIVE у ранковому ефірі.
Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.
Закон про мобілізацію
Гостями ранкового ефіру 12 квітня стали:
- Володимир Омельченко, директор енергетичних програм "Центру Разумкова";
- Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій;
- Ігор Рейтерович, політолог;
- Денис Попович, військовий аналітик;
- Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг;
- Володимир Арешонков, народний депутат України, Член депутатської групи "ДОВІРА";
- Олесь Доній, політолог, громадський діяч;
- Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
- Олексій Кучеренко, народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010).
Нагадаємо, 11 квітня зранку під час голосування Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому.
Крім того, стало відомо, що із відповідного документу вилучили правку про демобілізацію.