Що буде зі світлом? Закон про мобілізацію та заяви Зеленського про ухилянтів — ефір Новини.LIVE

Російські загарбники повністю знищили Трипільську ТЕС на Київщині під час масованого ракетного удару, а Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію. Ці та інші теми обговорюватимуть гості студії Новини.LIVE у ранковому ефірі.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Закон про мобілізацію

Гостями ранкового ефіру 12 квітня стали:

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм "Центру Разумкова";

Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій;

Ігор Рейтерович, політолог;

Денис Попович, військовий аналітик;

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг;

Володимир Арешонков, народний депутат України, Член депутатської групи "ДОВІРА";

Олесь Доній, політолог, громадський діяч;

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";

Олексій Кучеренко, народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010).

Нагадаємо, 11 квітня зранку під час голосування Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому.

Крім того, стало відомо, що із відповідного документу вилучили правку про демобілізацію.