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Що буде зі світлом? Закон про мобілізацію та заяви Зеленського про ухилянтів — ефір Новини.LIVE

Що буде зі світлом? Закон про мобілізацію та заяви Зеленського про ухилянтів — ефір Новини.LIVE

12 квітня 2024 р. 07:59

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07:59 Що буде зі світлом? Закон про мобілізацію та заяви Зеленського про ухилянтів — ефір Новини.LIVE

11 квітня 2024
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19:55Перші деталі нового закону про мобілізацію — Віктор Ягун в ефірі Новини.LIVE

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19:45Закон про мобілізацію — Зеленський відреагував на посилення контролю над ухилянтами

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19:31 Кулеба розлютився через скорочення допомоги від ЄС — Руслан Осипенко в ефірі Новини.LIVE

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19:16 Зеленський повідомив, коли буде представлена карта закінчення війни

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18:55 Наслідки нічної атаки РФ та ухвалення закону про мобілізацію — головні новини 11 квітня

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18:18 Зеленський заявив, що Україна почала роботу над створенням ППО типу Patriot

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17:34 У Литві розпочалася пресконференція Зеленського на саміті трьох морів — пряма трансляція

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13:35 У ПС розповіли деталі масованого обстрілу України — де були найболючіші удари

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13:05 Чмут розповів, які проблеми має вирішити закон про мобілізацію

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07:59 Що буде зі світлом? Закон про мобілізацію та заяви Зеленського про ухилянтів — ефір Новини.LIVE

11 квітня 2024
Text

19:55 Перші деталі нового закону про мобілізацію — Віктор Ягун в ефірі Новини.LIVE

Text

19:45 Закон про мобілізацію — Зеленський відреагував на посилення контролю над ухилянтами

Text

19:31 Кулеба розлютився через скорочення допомоги від ЄС — Руслан Осипенко в ефірі Новини.LIVE

Text

19:16 Зеленський повідомив, коли буде представлена карта закінчення війни

Text

18:55 Наслідки нічної атаки РФ та ухвалення закону про мобілізацію — головні новини 11 квітня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:18 Зеленський заявив, що Україна почала роботу над створенням ППО типу Patriot

Text

17:34 У Литві розпочалася пресконференція Зеленського на саміті трьох морів — пряма трансляція

Text

13:35 У ПС розповіли деталі масованого обстрілу України — де були найболючіші удари

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13:05 Чмут розповів, які проблеми має вирішити закон про мобілізацію

Російські загарбники повністю знищили Трипільську ТЕС на Київщині під час масованого ракетного удару, а Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію. Ці та інші теми обговорюватимуть гості студії Новини.LIVE у ранковому ефірі. 

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Закон про мобілізацію

Гостями ранкового ефіру 12 квітня стали:

  • Володимир Омельченко, директор енергетичних програм "Центру Разумкова";
  • Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій;
  • Ігор Рейтерович, політолог;
  • Денис Попович, військовий аналітик;
  • Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг;
  • Володимир Арешонков, народний депутат України, Член депутатської групи "ДОВІРА";
  • Олесь Доній, політолог, громадський діяч;
  • Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
  • Олексій Кучеренко, народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010).

Нагадаємо, 11 квітня зранку під час голосування Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому.

Крім того, стало відомо, що із відповідного документу вилучили правку про демобілізацію.

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08:01 Наслідки масованого удару — на Київщині сапери вилучили частину російської ракети

07:58 Ціни на електрику зростуть — регулятор пропонує лібералізацію тарифів

07:57 У Центренерго розповіли, як не допустити повторного знищення Трипільської ТЕС

07:52 В ISW пояснили, як нестача систем ППО в України відображається на фронті

07:46 У "Центренерго" розповіли, без чого не обійдеться відновлення Трипілської ТЕС

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:45 Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соя у квітні

07:32 Масований удар РФ по українській енергетиці — у Білому домі закликали надати ППО

07:29 Уночі безпілотники атакували Ростовську область РФ — що відомо

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19:45 Закон про мобілізацію — Зеленський відреагував на посилення контролю над ухилянтами

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19:31 Кулеба розлютився через скорочення допомоги від ЄС — Руслан Осипенко в ефірі Новини.LIVE

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19:16 Зеленський повідомив, коли буде представлена карта закінчення війни

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18:55 Наслідки нічної атаки РФ та ухвалення закону про мобілізацію — головні новини 11 квітня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:18 Зеленський заявив, що Україна почала роботу над створенням ППО типу Patriot

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17:34 У Литві розпочалася пресконференція Зеленського на саміті трьох морів — пряма трансляція

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13:35 У ПС розповіли деталі масованого обстрілу України — де були найболючіші удари

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13:05 Чмут розповів, які проблеми має вирішити закон про мобілізацію