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Что будет со светом? Закон о мобилизации и заявления Зеленского об уклонистах — эфир Новини.LIVE

Что будет со светом? Закон о мобилизации и заявления Зеленского об уклонистах — эфир Новини.LIVE

12 апреля 2024 г. 7:59

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07:59 Что будет со светом? Закон о мобилизации и заявления Зеленского об уклонистах — эфир Новини.LIVE

11 апреля 2024
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19:55Первые детали нового закона о мобилизации — Виктор Ягун в эфире Новини.LIVE

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19:45Закон о мобилизации — Зеленский отреагировал на усиление контроля над уклонистами

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19:31 Кулеба рассердился из-за сокращения помощи от ЕС — Руслан Осипенко в эфире Новини.LIVE

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19:16 Зеленский сообщил, когда будет представлена карта окончания войны

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18:55 Последствия ночной атаки РФ и принятие закона о мобилизации — главные новости 11 апреля

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18:18 Зеленский заявил, что Украина начала работу над созданием ПВО типа Patriot

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17:34 В Литве началась пресс-конференция Зеленского на саммите трех морей — прямая трансляция

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13:35 В ПС рассказали детали массированного обстрела Украины — где были самые болезненные удары

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13:05 Чмут рассказал, какие проблемы должен решить закон о мобилизации

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07:59 Что будет со светом? Закон о мобилизации и заявления Зеленского об уклонистах — эфир Новини.LIVE

11 апреля 2024
Text

19:55 Первые детали нового закона о мобилизации — Виктор Ягун в эфире Новини.LIVE

Text

19:45 Закон о мобилизации — Зеленский отреагировал на усиление контроля над уклонистами

Text

19:31 Кулеба рассердился из-за сокращения помощи от ЕС — Руслан Осипенко в эфире Новини.LIVE

Text

19:16 Зеленский сообщил, когда будет представлена карта окончания войны

Text

18:55 Последствия ночной атаки РФ и принятие закона о мобилизации — главные новости 11 апреля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:18 Зеленский заявил, что Украина начала работу над созданием ПВО типа Patriot

Text

17:34 В Литве началась пресс-конференция Зеленского на саммите трех морей — прямая трансляция

Text

13:35 В ПС рассказали детали массированного обстрела Украины — где были самые болезненные удары

Text

13:05 Чмут рассказал, какие проблемы должен решить закон о мобилизации

Российские захватчики полностью уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области во время массированного ракетного удара, а Верховная Рада приняла закон о мобилизации. Эти и другие темы будут обсуждать гости студии Новини.LIVE в утреннем эфире.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Закон о мобилизации

Гостями утреннего эфира 12 апреля стали:

  • Владимир Омельченко, директор энергетических программ "Центра Разумкова";
  • Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий;
  • Игорь Рейтерович, политолог;
  • Денис Попович, военный аналитик;
  • Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг;
  • Владимир Арешонков, народный депутат Украины, член депутатской группы "ДОВЕРИЕ";
  • Олесь Доний, политолог, общественный деятель;
  • Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
  • Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, министр по ЖКХ Украины (2007-2010).

Напомним, 11 апреля утром во время голосования Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в целом.

Кроме того, стало известно, что из соответствующего документа была изъята правка о демобилизации.

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08:27 Песков сделал новое заявление по поводу переговоров с Украиной

08:19 Во Франции высказались относительно военной помощи Украине

08:11 На Закарпатье мужчина форсировал Тису за две минуты — видео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:01 Последствия массированного удара — в Киевской области саперы изъяли часть российской ракеты

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11 апреля 2024
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19:55 Первые детали нового закона о мобилизации — Виктор Ягун в эфире Новини.LIVE

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19:45 Закон о мобилизации — Зеленский отреагировал на усиление контроля над уклонистами

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13:05 Чмут рассказал, какие проблемы должен решить закон о мобилизации