Что будет со светом? Закон о мобилизации и заявления Зеленского об уклонистах — эфир Новини.LIVE

Российские захватчики полностью уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области во время массированного ракетного удара, а Верховная Рада приняла закон о мобилизации. Эти и другие темы будут обсуждать гости студии Новини.LIVE в утреннем эфире.
Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.
Закон о мобилизации
Гостями утреннего эфира 12 апреля стали:
- Владимир Омельченко, директор энергетических программ "Центра Разумкова";
- Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий;
- Игорь Рейтерович, политолог;
- Денис Попович, военный аналитик;
- Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг;
- Владимир Арешонков, народный депутат Украины, член депутатской группы "ДОВЕРИЕ";
- Олесь Доний, политолог, общественный деятель;
- Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
- Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, министр по ЖКХ Украины (2007-2010).
Напомним, 11 апреля утром во время голосования Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в целом.
Кроме того, стало известно, что из соответствующего документа была изъята правка о демобилизации.