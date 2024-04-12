Что будет со светом? Закон о мобилизации и заявления Зеленского об уклонистах — эфир Новини.LIVE

Российские захватчики полностью уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области во время массированного ракетного удара, а Верховная Рада приняла закон о мобилизации. Эти и другие темы будут обсуждать гости студии Новини.LIVE в утреннем эфире.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Закон о мобилизации

Гостями утреннего эфира 12 апреля стали:

Владимир Омельченко, директор энергетических программ "Центра Разумкова";

Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий;

Игорь Рейтерович, политолог;

Денис Попович, военный аналитик;

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг;

Владимир Арешонков, народный депутат Украины, член депутатской группы "ДОВЕРИЕ";

Олесь Доний, политолог, общественный деятель;

Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";

Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, министр по ЖКХ Украины (2007-2010).

Напомним, 11 апреля утром во время голосования Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в целом.

Кроме того, стало известно, что из соответствующего документа была изъята правка о демобилизации.